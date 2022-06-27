國民黨苗栗縣長提名喬不攏　議長鍾東錦競選總部今動工

記者蔡文淵／苗栗報導

國民黨下屆苗栗縣長候選人提名僵局未解，苗栗縣議長鍾東錦24日在頭份在1500名支持者面前尋求支持參選，今天更在苗栗市競選總部舉行動土儀式，明確表態參選到底，鍾東錦說他不是要挑戰黨中央，他想挑戰自己能否往前邁進一步。

▲鍾東錦參選下屆苗栗縣長的競選總部2/27日中午在苗栗市民族路動工。（圖／記者蔡文淵翻攝）

鍾東錦6月24日祈福傾聽之旅最後一站在頭份市，喊出希望國民黨提名他，如不能代表國民黨，那就代表藍軍「一定參選到底」，今天中午在苗栗市民族路動工競選總部，苗栗縣議會36席議員，除了他自己、包括副議長李文斌等還有22員議員出席，現場高喊口號，表態參選到底。

鍾東錦說，很早就跟朱立倫討論過，表示其實一開始就用民調，誰第一名就徵召誰、提名誰，捨掉很好的制度不用，反而去問幾個老大、大老，而不去問全苗栗縣縣民，弄一個很奇怪的協調制度，造成現在的紛擾。

鍾東錦指出，好在下屆縣長選舉連任的縣市長比較多，不然一定天下大亂，目前有問題的不光是苗栗縣，新竹市最後也是勉為其難，後來提名市議員林耕仁參選市長，桃園市目前也還沒有調整好，他絕對沒有要挑戰誰，他自己是要挑戰自己，看他能不能往前邁進一步，目前還沒有想到脫黨問題。

副議長李文斌表示，鍾東錦的付出與認真，鄉親有目共睹，今天競選總部動工，展現團結的力量與民意，讓中央看見地方的需求，他相信鍾東錦接棒縣長徐耀昌的能力，帶領苗栗縣邁向科技，讓苗栗縣幸福指數更好。