　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／國民黨週三提名柯志恩戰高雄市長　嘉義鎖定無黨籍林國慶

▲國民黨立委柯志恩出席「國政領航台灣起飛」政策發布會。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨智庫執行長柯志恩確定將於本週三被提名為高雄市長參選人。（資料照／記者林敬旻攝）

記者羅婉庭／台北報導

國民黨主席朱立倫自訪美返台後，陸續進行新竹市、高雄市、嘉義縣、苗栗縣提名作業。除本週三中常會確定提名智庫執行長柯志恩參選高雄市長；嘉縣、苗栗持續「難產」，副秘書長王育敏婉拒參選嘉義縣長，南華大學教授歐崇敬表態有意參選，地方則屬意無黨籍議員林國慶；苗栗部分則以徵召徐志榮為優先。

國民黨嘉義縣長人選，黨中央鎖定王育敏及屢被點名的嘉義縣婦女會理事長吳亮儀，但兩人皆表示無意願。尤其，王育敏於2018年九合一大選時也曾婉拒黨中央徵召，王今（27）日指出，事實上黨中央、選策小組並無正式徵詢她，僅為內部在進行各縣市選情盤點時被問及，她也當場表示沒有此規劃；至於其他人選，包括南華大學教授歐崇敬日前向嘉義縣黨部表態願被徵召參選，縣黨部主委翁重鈞則鎖定無黨議員林國慶，正在洽談合作中。

王育敏昨日受訪時表示沒有參選嘉義縣長意願，強調自己目前擔任副秘書長並兼任文傳會主委，年底一定會全力抬轎，並說嘉義縣是國民黨艱困選區，如果能找到年輕的人選深耕地方當然最好，例如任職於國際部的國民黨立委溫玉霞獨生女吳亮儀就是非常優秀的人才，也是嘉義縣婦女會理事長，若她願意深耕，是很適合的人選，但國民黨也從不排斥與在野黨合作。

對於同樣也被王育敏點名的南華大學教授歐崇敬，歐崇敬則是強調自己並非為參選而參選，而是認為在嘉縣綠大於藍，需要有人出來服務選民，避免藍軍潰散，若未來未獲國民黨中央提名，也會輔選藍營戰將。

至於苗栗縣長部分，現任議長鍾東錦揚言「不脫黨、走自己的路」，他將要參選到底，目前已確定競選總部地點，他的看板也陸續在高曝光度路段掛起，但朱立倫仍鎖定現任立委徐志榮，雖然朱立倫於上週三會面中當面告知鍾東錦，盼其扛起輔選角色，雙方談了40分鐘，但最終未達成協議。

 

►聲寶音波震動牙刷2入才599元！好看又好刷，不買嗎？

ET快訊
快訊／機車撞高雄三民市場攤位5傷1昏迷！　騎士落跑了
快訊／獅王瀑布8人玩水「1人失聯」　發現已無生命跡象
拆奇萊北峰標示牌比中指！　露鳥哥喊「不是我」：有人比我狂
快訊／蔡尚樺告別《全明星運動會》！　第4季「三領隊」曝光
LIVE／奇萊山標示牌遭拔　山友怒追兇！中指男出面了
大樓火警「狗燒到碳化」！婦受困送醫赫見確診
猴痘「1症狀」恐慌度直飆！　網怕爆：拜託不要共存
男星全裸闖鄰居家「性侵未遂」！　下場曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

趙少康：現在投票蔣萬安一定贏　至少領先15％

蔡壁如轟民進黨無能！　「石斑魚遭禁只知怪罪中國」

民調指44%市民不滿侯友宜處理恩恩案態度　藍營人士：絕對是警訊

柯文哲指陣前易將兵家大忌　民進黨團：先看黃珊珊到底要不要辭職

「陳時中真的會當選台北市長」　他一看民調喊快昏倒

外傳顧立雄年底接任國防部長　民進黨團斥不可取：很顯然是來亂的

快訊／國民黨週三提名柯志恩戰高雄市長　嘉義鎖定無黨籍林國慶

飼主為愛犬慶祝生日訂「100公斤蛋糕」　還邀4000名賓客

快訊／北捷票價恐調漲！痛批台電「漲20%電價」太誇張　成本難負荷

侯友宜才喊「捍衛人民安全絕不手軟」　八里竟爆開槍奪車案

澳餐廳標示得罪所有人 態度差卻爆滿狂開分店

屁爸狂捉弄小獅害跌倒！被媽警告裝乖一下又出手

高捷演活黑道被找上：大哥我跟你！　顏正國「遭控詐欺」低調回應了

喝醉憲兵狠踹女童頭還狂追　媽制止也被打！軍方：嚴懲

柴回家太興奮撞爆玻璃門　下秒裝沒事開溜全場傻眼

煎雞蛋用小鍋蓋秒悲劇　一拿整塊飄起變飛碟XD

7-11店員變「陪玩哥哥」！　和柴柴玩捉迷藏互動暖翻

看到妹子就要帥一波？　騎檔車遇壓車男秒搖頭

新莊錢都「惡煞進店砍人」　2人手掌被砍、頭破滿地血

累犯！17歲少年翹孤輪　吃3單罰3萬＋沒入機車

趙少康：現在投票蔣萬安一定贏　至少領先15％

蔡壁如轟民進黨無能！　「石斑魚遭禁只知怪罪中國」

民調指44%市民不滿侯友宜處理恩恩案態度　藍營人士：絕對是警訊

柯文哲指陣前易將兵家大忌　民進黨團：先看黃珊珊到底要不要辭職

「陳時中真的會當選台北市長」　他一看民調喊快昏倒

外傳顧立雄年底接任國防部長　民進黨團斥不可取：很顯然是來亂的

快訊／國民黨週三提名柯志恩戰高雄市長　嘉義鎖定無黨籍林國慶

飼主為愛犬慶祝生日訂「100公斤蛋糕」　還邀4000名賓客

快訊／北捷票價恐調漲！痛批台電「漲20%電價」太誇張　成本難負荷

侯友宜才喊「捍衛人民安全絕不手軟」　八里竟爆開槍奪車案

LINE移動帳號更快速！　一鍵「掃描行動條碼」輕鬆換機

趙少康：現在投票蔣萬安一定贏　至少領先15％

限量100台！TOYOTA推「8人座Granvia優惠」享150萬48期0利率

爸媽租屋20年「租金可買一間房」！她哀怨嘆1句　掀網2派論戰

看護辛苦錢遭騙！上網買手機竟收到玩具　女星怒：詐騙集團真丟臉

快訊／機車撞高雄三民市場攤位5傷1昏迷　肇禍騎士落跑

模擬法庭生死鬥！狠夫直播悶殺妻女討好小三　4國民法官投判死刑

回老家超怕「會咬人開關」　釣出海量苦主：被電10年！內行破解

蔡壁如轟民進黨無能！　「石斑魚遭禁只知怪罪中國」

快訊／國1北上三重段小貨車翻覆　2人甩出車外搶救中

政治熱門新聞

醉兵踹女童頭！憲兵指揮部要重懲

快訊／北捷票價恐調漲！痛批台電「漲20%電價」太誇張　成本難負荷

曾酸北市長｢想當總統｣ 才做不好　柯文哲今喊：2024選我

現役軍人路口踹飛女童　憲兵大怒：調離現職重懲汰除！

LIVE／新莊惡煞砍人　侯友宜回應

陳柏惟女友照曝光！　網刷一排愛心：要當爸爸了嗎？

賴清德臉書報平安「抱歉驚擾大家了」　蔡英文留言要他好好休養

綠營內部：選台北市長就等陳時中點頭

快訊／賴清德急性下背痛　剛完成1小時手術將留院觀察

「陳時中真的會當選台北市長」　他一看民調喊快昏倒

總統府喊「不換蘇貞昌」　他看民調：年底會下台

敬老金爭議　她要蔣萬安別訴諸一時爽感

「亞洲的地獄與幽魂」無法上台北！　他曝原因嘆可惜

顧立雄成蔡英文首位文人國防部長？　總統府：荒誕！把作文當新聞

更多熱門

相關新聞

苗栗縣長選到底！鍾東錦：我準備好了

苗栗縣長選到底！鍾東錦：我準備好了

國民黨下屆苗栗縣長候選人提名僵局未解，黨中央原屬意立委徐志榮遭婉拒，而苗栗縣議長鍾東錦昨（25）日則是公開在1500名支持者面前，明確表態望獲提名，並全力參選到底，「當不能代表國民黨時，我就代表藍軍。」

機工長劉尚鈞殉職　朱立倫悼「願英雄安息」

機工長劉尚鈞殉職　朱立倫悼「願英雄安息」

國民黨前後任主席相繼訪美　江啟臣後天率隊前進華府進行國會外交

國民黨前後任主席相繼訪美　江啟臣後天率隊前進華府進行國會外交

李眉蓁挺柯志恩選高雄市長　「十分佩服臨陣承擔的勇氣」

李眉蓁挺柯志恩選高雄市長　「十分佩服臨陣承擔的勇氣」

高雄在地藍議員力挺柯志恩參選市長

高雄在地藍議員力挺柯志恩參選市長

關鍵字：

國民黨提名柯志恩朱立倫2022高雄市長選舉王育敏

讀者迴響

熱門新聞

親姊妹一年內全罹肺癌！醫師揭可能原因

成颱機率提高！　全台轉雨時間曝

人妻掛屍吊扇　4歲兒1句話逆轉案情

他國三沒發育…詭異草藥吃3年！「恐怖藥效」媽嚇瘋

超級英雄影集「上演群交趴」

60萬→7.5萬！海灣鬼樓每況愈下　實勘「變臉」現場仍不樂觀

王心凌媽太正！20年前吳宗憲求交往

小S大女兒剪超短髮！網驚：根本徐熙娣

安柏赫德「宣布繼續上訴」！第2季再戰強尼戴普

「資深學姊」租屋洗衣服不拿！網怒曝1招報復

老公愛的是學長！5年不碰妻　她見「電腦照片」崩潰

透天只賣14萬元！網驚「大家都買得起房了」萬人朝聖

南非夜店離奇死亡增至22死！　滿地屍體最年輕才13歲

直擊《全明星》艾薇約會小3歲吳霏

張娜拉「小6歲天菜老公」曝光！

更多

最夯影音

更多
澳餐廳標示得罪所有人 態度差卻爆滿狂開分店

澳餐廳標示得罪所有人 態度差卻爆滿狂開分店
屁爸狂捉弄小獅害跌倒！被媽警告裝乖一下又出手

屁爸狂捉弄小獅害跌倒！被媽警告裝乖一下又出手

高捷演活黑道被找上：大哥我跟你！　顏正國「遭控詐欺」低調回應了

高捷演活黑道被找上：大哥我跟你！　顏正國「遭控詐欺」低調回應了

喝醉憲兵狠踹女童頭還狂追　媽制止也被打！軍方：嚴懲

喝醉憲兵狠踹女童頭還狂追　媽制止也被打！軍方：嚴懲

柴回家太興奮撞爆玻璃門　下秒裝沒事開溜全場傻眼

柴回家太興奮撞爆玻璃門　下秒裝沒事開溜全場傻眼

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面