快訊／國民黨週三提名柯志恩戰高雄市長　嘉義鎖定無黨籍林國慶

▲國民黨智庫執行長柯志恩確定將於本週三被提名為高雄市長參選人。（資料照／記者林敬旻攝）

記者羅婉庭／台北報導



國民黨主席朱立倫自訪美返台後，陸續進行新竹市、高雄市、嘉義縣、苗栗縣提名作業。除本週三中常會確定提名智庫執行長柯志恩參選高雄市長；嘉縣、苗栗持續「難產」，副秘書長王育敏婉拒參選嘉義縣長，南華大學教授歐崇敬表態有意參選，地方則屬意無黨籍議員林國慶；苗栗部分則以徵召徐志榮為優先。

國民黨嘉義縣長人選，黨中央鎖定王育敏及屢被點名的嘉義縣婦女會理事長吳亮儀，但兩人皆表示無意願。尤其，王育敏於2018年九合一大選時也曾婉拒黨中央徵召，王今（27）日指出，事實上黨中央、選策小組並無正式徵詢她，僅為內部在進行各縣市選情盤點時被問及，她也當場表示沒有此規劃；至於其他人選，包括南華大學教授歐崇敬日前向嘉義縣黨部表態願被徵召參選，縣黨部主委翁重鈞則鎖定無黨議員林國慶，正在洽談合作中。

王育敏昨日受訪時表示沒有參選嘉義縣長意願，強調自己目前擔任副秘書長並兼任文傳會主委，年底一定會全力抬轎，並說嘉義縣是國民黨艱困選區，如果能找到年輕的人選深耕地方當然最好，例如任職於國際部的國民黨立委溫玉霞獨生女吳亮儀就是非常優秀的人才，也是嘉義縣婦女會理事長，若她願意深耕，是很適合的人選，但國民黨也從不排斥與在野黨合作。

對於同樣也被王育敏點名的南華大學教授歐崇敬，歐崇敬則是強調自己並非為參選而參選，而是認為在嘉縣綠大於藍，需要有人出來服務選民，避免藍軍潰散，若未來未獲國民黨中央提名，也會輔選藍營戰將。

至於苗栗縣長部分，現任議長鍾東錦揚言「不脫黨、走自己的路」，他將要參選到底，目前已確定競選總部地點，他的看板也陸續在高曝光度路段掛起，但朱立倫仍鎖定現任立委徐志榮，雖然朱立倫於上週三會面中當面告知鍾東錦，盼其扛起輔選角色，雙方談了40分鐘，但最終未達成協議。