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江啟臣訪美首日見僑胞　「他們是中華民國在海外最堅強力量！」

▲▼國民黨立委江啟臣率團出訪美國。（圖／翻攝江啟臣臉書）

▲國民黨立委江啟臣率團出訪美國。（圖／翻攝江啟臣臉書）

記者蔡佩珈／台北報導

立法院外交及國防委員會召委江啟臣日前率團出訪美國，代表立法院進行國會外交，首日訪問華府僑社。江啟臣28日在臉書發文表示，僑胞是中華民國在海外最堅強的力量，難得有機會與他們面對面互動與交換意見，期盼未來有更多機會結合政府和民間力量，讓僑台商與台灣有更多的鏈結。

江啟臣表示，僑胞是中華民國在海外的最堅強力量，他今日到訪的美京中華會館是華府僑社龍頭。過去他擔任黨主席期間，瞭解這裡不只每年舉行雙十國慶升旗典禮，許多重要國家或文化節慶、僑胞朋友們也會在此齊聚、聯絡感情。在他鄉攜手相扶，不只緬懷國父孫中山，宣揚和傳承中華文化，也維繫彼此感情。在這裡，他感受到大家對中華民國發自內心的熱愛，大家都是「中華民國派」。

江啟臣表示，今日也剛好來到僑界的日照中心，拜訪僑界長輩，現場還玩起賓果遊戲，看到各位健康愉快、頭好壯壯，替大家感到開心。此外，由於語文是重要的文化傳承，這次考察特別前來瞭解華語文教學在美國推動實況。華語文科系近年是大學選系的熱門選項，希望未來能有更多台灣的華語文教師能到美國交流，增進民間互動與瞭解。

江啟臣表示，僑民朋友在海外打拚，為中華民國在國際社會占一席之地奮鬥，是讓國家走向世界的先行者。難得能與長期在海外努力的僑界朋友面對面的互動和交換意見，聽到相當多的建議，也思考著如何讓僑台商與台灣有更多的鏈結，例如僑台商子女的教育學習、經濟商業的產業投資等。

江啟臣指出，如何尋找到更多合作的管道並媒合，相信在疫情趨緩的未來，可以看到更多機會，結合政府和民間力量，讓世界看見中華民國、感受台灣人的良善。

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