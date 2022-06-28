修復孫中山遺像大洞估近百萬　國民黨團曾稱「該賠就賠」





▲國父遺像遭國民黨團擊破。（圖／記者屠惠剛攝 ）

政治中心／台北報導

國民黨立法院黨團5月30日杯葛攸關前總統陳水扁國務機要費案除罪化的《會計法》條文修正案時，把國父孫中山遺像砸破一個大洞，儘管國民黨團總召曾銘宗已表態該賠就賠，但據悉修復費恐逼近百萬。而立委蔡易餘先前曾行文，建請立法院將畫作拿到蘇富比拍賣。

根據《TVBS》報導，立法院議場高掛的國父遺像由油畫家陳紫山繪製，歷史至少超過60年，日前立法院邀請文化部至少三組專家協助鑑定修復價格，最後預估是逼近百萬元。

在國父遺像遭損毀後，曾銘宗曾代表國民黨團表達遺憾與致歉，並強調「該賠就賠」，相信孫中山一定會體諒；曾銘宗也說，大家都非常尊重孫中山創建中華民國，國民黨團如今奮鬥的目標，也是國父過去奮鬥的目標，也就是自由與民主，而民進黨則是想下架國父。

果不其然，蔡易餘透過辦公室行文立法院，建請拍賣毀損的國父遺像。說明中寫道，立法院可透過如蘇木筆等國際知名拍賣會拍賣，以增國庫收益。

蔡易餘也在臉書說，國民黨把國父遺像油畫砸出一個洞，「我想是一個歷史的偶然，但這也顯示國民黨連自己的神主牌都不要了，但我也不認為國民黨需要賠償」。把這幅油畫拿到蘇富比拍賣，見證國民黨放棄他的神主牌，解決歷史共業。

▼蔡易餘行文建議將國父遺像拿到蘇富比拍賣。（圖／翻攝自蔡易餘臉書）