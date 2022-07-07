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俄國議長開嗆「阿拉斯加」是俄國領土　扣押資產就從美國收回

▲皮艇運動員安卓（Andrew Hooper）和喬許（Josh Bastyr）在阿拉斯加的斯賓塞冰川（Spencer Glacier）划艇時，親眼目睹了冰山坍塌的畫面。（圖／路透社）

▲俄羅斯下議院議長開嗆，要把阿拉斯加曾是俄羅斯領土，提醒美國俄方也有東西可以收回來。（圖／路透社） 

記者林彥臣／綜合報導

俄羅斯下議院議長沃洛金（Vyacheslav Volodin）表示，阿拉斯加曾經是俄羅斯的領土，如果美國試圖凍結、扣押俄羅斯的海外資產，俄方也有一些東西可以收回來。

根據莫斯科時報（The Moscow Times）報導，沃洛金表示，「讓美國永遠記住，那裡有一塊領土——阿拉斯加，當他們試圖扣押我們在國外的資產時，讓他們在採取行動之前考慮一下，我們也有一些東西可以收回」。

沃洛金指出，副議長托爾斯泰（Pyotr Tolstoy）曾經提議，在阿拉斯加舉行加入俄羅斯的公投。

沃洛金笑說，「我們從不干涉他國內政」。

俄羅斯最早在17世紀就在阿拉斯加建立殖民地，1853年歐洲爆發克里米亞戰爭，俄國也害怕阿拉斯加殖民地被英屬北美（現今加拿大）奪走，便提議將阿拉斯加賣給美國；最後在1867年3月30日，美俄雙方同意以7,200,000美元成交，而土地合約的生效日期在1867年10月18日，直到今日。

▲以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）於28日表示，與美國一起合作研發的「箭式3型（Arrow 3）」飛彈防禦系統已經在阿拉斯加科亞迪克(Kodiak)太平洋航太中心（Pacific Spaceport Complex）通過攔截測試，未來將有能力應付來自伊朗或其他地區的彈道飛彈。（圖／路透）

▲阿拉斯加因為地理位置的關係，現在成為美國軍事重地。（圖／路透）

儘管負責此購地案的國務卿西華德（William Henry Seward）以大量金錢買下冰天雪地的阿拉斯加，被當時許多美國人認為不值得，並揶揄這是「西華德的蠢事」（Seward's Folly）或「西華德的冰箱」（Seward's Icebox）、「約翰遜總統的北極熊花園」（Andrew Johnson's polar bear garden），但到了現代由於美國國土包含了阿拉斯加，因此能夠順理成章的成為北極理事會成員國、享受北極國家主權權利。

現今，許多航空公司還藉由阿拉斯加的機場從亞洲飛往美國東岸，因為這是遠東到美東大圓航線必經之處，是二地最短距離。阿拉斯加還有目前最大的國家導彈防禦系統防禦基地，部署大量先進科技雷達、衛星控制站，可以控制所有美軍陸海空和太空的飛彈攔截裝備。

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