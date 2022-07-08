西方國家要在戰場打敗俄羅斯　普丁：那就試試看吧

記者黃翊婷／綜合報導

俄羅斯總統普丁7日在對國會議員演說時提到，對烏克蘭的特殊軍事行動才剛開始，俄羅斯還沒認真展開行動，「今天聽說他們（西方國家）想在戰場上打敗我們，好吧，我能說什麼呢？讓他們試試。」雖然很多西方國家表明要與俄羅斯戰鬥到底，但這對烏克蘭人民來說是一場悲劇，一切似乎都在朝著這個方向發展。

▲普丁表示，俄羅斯對烏克蘭的特殊軍事行動還沒開始「動真格」。（圖／路透）

根據《俄羅斯聯邦會議國家杜馬》公告，普丁7日在對國會議員演說時談到，以美國為首的所謂西方國家，近十年來不斷打擊俄羅斯，今年2月24日對烏克蘭展開特殊軍事行動之後，西方國家針對俄羅斯發起閃電經濟戰，但他們推出多套反制裁措施，將這些不友好、明顯敵對的行動效果最小化，「他們不僅試圖打擊俄羅斯經濟，他們的目標是在我們的社會中傳播混亂。」

普丁表示，「今天聽說他們（西方國家）想在戰場上打敗我們，好吧，我能說什麼呢？讓他們試試。我們已經聽到很多西方國家想要與我們作戰，直到『最後一個烏克蘭人』戰死，這對烏克蘭人民來說是一場悲劇，但一切似乎都在朝著這個方向發展。」

普丁也提出警告，表明俄羅斯對烏克蘭的特殊軍事行動才剛開始，「我們還沒有開始認真」，同時，俄羅斯也不拒絕和談，那些拒絕的人應該知道，若要等到進入之後的階段才要和談，會越來越難達成協議。

除此之外，普丁也表現出強硬立場，直指西方國家試圖將「極權自由主義」強行加諸給世界各國，還有虛偽的雙重標準，這背後隱藏著西方對霸權的渴望，但大多數國家不願意效仿，所以這些嘗試必定會失敗，俄羅斯則將獲得更多支持。