立陶宛贈烏克蘭無人機　法國紀錄片曝「法俄總統」激烈爭執

▲立陶宛人民捐款幫烏克蘭買無人機,土耳其廠商免費贈送。(圖/取自@Lithuanian_MoD)

文/中央社

立陶宛國防部6日表示,政府將把一架「拜拉克塔TB2」攻擊無人機移交烏克蘭;法國紀錄片披露,俄國入侵烏克蘭4天前,法國總統馬克宏和俄羅斯總統蒲亭通電話,爆發激烈爭執。

●立陶宛人集資買無人機卻獲贈 移交烏克蘭示支持

立陶宛國防部長阿努紹斯卡斯說,立陶宛政府6日晚間將把一架「拜拉克塔TB2」攻擊無人機移交烏克蘭。這架無人機原先是由立陶宛公民透過群眾募資向土耳其採購。

立陶宛民眾5月集資近600萬歐元(約新台幣1.8億元)購買這架無人機,主要是透過小額捐款,但土耳其製造商拜卡科技(Baykar Technology)之後決定捐贈。

拜卡科技與立陶宛同意,募來的150萬歐元將用在替無人機添購武器,其餘的群眾募款用於提供人道援助給烏克蘭。阿努紹斯卡斯(Arvydas Anusauskas)說,拜卡科技將這架無人機配備更多武器,運給立陶宛。

▲法國的紀錄片披露在俄烏開戰前,馬克宏與普丁通話激烈爭論。(圖/路透)



●法紀錄片:俄侵烏前4天 馬克宏普丁通電激烈爭執

法國紀錄片披露,俄羅斯2月底入侵烏克蘭4天前,法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)和俄羅斯總統普丁(Vladimir Putin)通了9分鐘的電話。

澳洲廣播公司(ABC)報導,這段以法文和俄文交談的激烈對話外流,引發俄羅斯外交部長拉夫羅夫(Sergei Lavrov)不悅,他說:「外交禮儀不允許單方面洩露(此類)錄音。」

這部名為「一位總統,歐洲與戰爭」(A President, Europe and War)的紀錄片在「法國第2電視台」(France 2)播出。

兩人據稱在2月20日打了這通電話。電話中,普丁建議馬克宏應該和烏克蘭親俄分離分子談判,讓馬克宏大發雷霆。

這段激烈的9分鐘談話以馬克宏建議保持聯繫告終,「有事的話,馬上打電話給我」。

普丁則以法文對馬克宏致謝,結束了這段通話。

▲烏克蘭反駁俄軍聲稱,海馬斯多管火箭遭到摧毀。(圖/翻攝自Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)



●俄稱摧毀烏東2具先進火箭系統 基輔:不實消息

俄羅斯國防部6日表示,俄國武裝部隊在烏克蘭東部摧毀了2具先進的美製「海馬士」(HIMARS)火箭系統和其彈藥庫。基輔當局已駁斥這項說法。

莫斯科當局表示已摧毀美國和其盟友提供給基輔當局的2具「高機動性多管火箭系統」(High Mobility Artillery Rocket System, HIMARS,簡稱海馬士)發射器。

俄方還說,俄軍在烏東頓內茨克(Donetsk)地區克拉莫托斯克(Kramatorsk)以南一座村莊的前線附近,摧毀了儲藏海馬斯火箭的彈藥庫。俄軍3日拿下盧甘斯克州(Luhansk)後,頓內茨克便成為作戰重點。

俄國國防部公布它所謂攻擊當下的影片。路透社無法獨立查證這起攻擊。 不

過,烏克蘭參謀總部隨後駁斥俄方說法。參謀總部在社群網站推特(Twitter)發文表示這個說法是「假的」,還說烏軍正利用美國提供的海馬士多管火箭系統對俄軍發動「毀滅性打擊」。

