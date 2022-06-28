南美館殭屍展夯爆！麻豆「十八地獄」也跟著紅了　遊客暴增10倍

▲疑拜台南市美術館2館展出「亞洲的地獄與幽魂」熱潮之賜，同性質麻豆代天府的「十八地獄」遊樂設施，遊客也暴增逾10倍。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市美術館2館展出「亞洲的地獄與幽魂」，25日開展以來，每日吸引5000人參展，因人潮太多，首日曾數度停止售票來消化參觀人潮，為因應人潮暴增，館方6/28至6/30採分時段發號碼牌分流參觀人潮，沾「地獄展」之光，同性質麻豆代天府的「十八地獄」遊樂設施，遊客也暴增逾10倍。

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台南市美術館「亞洲的地獄與幽魂」，開展前就引起熱議，宗教團體還要求「撤展」，強烈的話題性引起民眾好奇，吸引大小朋友入場體會「殭屍熱」，開展首日就吸引6861人，由於人潮實在太多，館方還數度停止售票，以消化人潮；第2天入館參觀也有4794人，由於參觀人潮持續不斷，為了維護參觀品質，館方27日晚上決定，6/28至6/30採分時段發號碼牌分流參觀人潮。

28日下午1時40分許，館方發布公告指：28日號碼牌已發放完畢，欲觀賞「亞洲的地獄與幽魂」展覽的民眾，請於6/29日上午9時30分起於南美館2館友愛入口處領取當日參觀號碼牌！可見參觀熱潮不減！

可能因台南市美術館限制參觀人潮的關係，同樣有宗教色彩與獎善懲惡性質的台南麻豆代天府的「十八地獄」與「天堂」遊樂設施，也引起網友熱論，網友建議「亞洲的地獄與幽魂」如無法入場，推薦可前往台南麻豆代天府參觀。

果真這幾天突然遊客暴增10倍以上，廟方人員指出，平常進場遊客約百餘人，但上周25、26日周休日遊客暴增，每日參觀人數都破千，現場大排長龍，廟方都嚇一大跳，一時之間也不知這些遊客怎麼會想來參觀，直到有遊客說明原委，才知網路力量十分驚人。

據了解，台南麻豆代天府裡的「天堂地獄」，建於民國68年斥資近億元，總長76公尺、7公尺高的巨龍體內，可是藏有超嚇人的地獄恐怖場景，就算歷經30個年頭成為古董景點，每年仍舊吸引不少人前往，走入其中宛如穿越陰陽的錯覺，著實讓人印象深刻。

名為「十八層地獄」的地窖內，體驗時間約為20分鐘，全程使用感應式導覽遊客前進，除了走訪每一層地獄刑罰，還能看見牛頭馬面等地獄士兵，不時出現路途中「迎接過客」，還會近距離目睹吊死鬼、淹死鬼現於身旁，讓去過的遊客無不發毛。

從階梯一路步行向下，會看見一群拖著腳鍊的罪人，被青獠牙面孔的地獄官吏牢牢拖行，從其臉孔可以輕易得知，他們即將迎來一段驚恐旅途，實體化的十八層地獄雖然獨具教育意義，但放眼所見盡是飽受殘酷刑罰的鬼魂實體，看完令人背脊發毛，因此特別提醒大家，由於部分畫面過於猙獰，若家中有幼童應多加考慮是否前往參觀。