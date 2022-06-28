殭屍展爆紅　大家都想到「他」：小時候半夜上廁所要憋氣

記者陳俊宏／綜合報導

台南市美術館「亞洲的地獄與幽魂展」爆紅，逼真的殭屍們引發熱烈討論。律師林智群表示，最近的殭屍展，讓大家想起林正英。許多網友留言，「他如果還在，一定要邀請他來看展」、「害我小時候半夜上廁所都在憋氣」、「以前看完有一陣子不敢墊腳」。

▼林正英英年早逝，得年44歲。（圖／翻攝港片《殭屍先生》）



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林智群在臉書說，當年電影《暫時停止呼吸》創造了一個規則，就是看到殭屍要閉氣，殭屍就不會發現你，他懷疑《侏羅紀公園》裡面，不要動，暴龍就看不到你，是抄襲這個哏的，沒林正英的殭屍電影，就是少一味。

對此，許多網友直呼超懷念林正英的殭屍電影，「小時候真的被殭屍嚇壞了...」、「殭屍展（X）、緬懷九叔（O），小時候的回憶都湧上心頭了」、「害我小時候半夜上廁所都在憋氣」、「以前看完有一陣子不敢墊腳」。

▲▼南美館殭屍展爆紅。（圖／記者吳世龍攝）



「九叔」林正英早年在邵氏影業擔任特技演員和武術指導，在1982年的電影《敗家仔》中，他以巧妙的詠春功夫，獲香港電影金像獎最佳動作指導獎；但他真正大紅大紫，也是從1985年的《殭屍先生》開始，並獲得金像獎最佳男主角提名，從此成為「道長」角色的不二人選。不過，他也長年受到肝癌所苦，於1997年在聖德肋撒醫院去世，得年44歲。

南美館殭屍展爆紅，人潮絡繹不絕，為了維護觀展品質、控管容留人數，同時減少旅客排隊時間，南美館6月28日起至6月30日調整參觀措施，祭出分時段、分流參觀，將發放號碼牌「限時段入場」；7月1日以後，則採「預約參觀」，詳細辦法將後續公布。

▼參觀民眾擠爆殭屍展。（圖／南美館提供）



南美館在臉書公布4項新的參觀措施，實施時間為6/28至6/30，詳細如下：

一、採「分時段、分流」參觀，每場次參觀時間為55分鐘。​

二、每天上午9:30起於南美館2館友愛入口處發放當天參觀號碼牌，遊客須依領取的號碼牌時段入內參觀，時段內可以重複進出，如超過時段，恕不開放入本展 （館內其他展覽不在此限）。

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三、每個時段開放300位名額，每人限領一張 （嬰幼兒亦列入人數計算），依排隊次序發放，發完為止！​

四、請於號碼牌時段「前30分鐘」完成購票。​（例如：領到11:00場次號碼牌，於10:30前完成購票，參觀時間為11:00~11:55）​建議可先到本館1館購票、參觀1館展覽。