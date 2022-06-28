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台南小美軍海濱沙灘男子落海　海巡機警救援挽性命

▲南部分署第11岸巡隊第52岸巡中隊第一機動巡邏站巡邏人員，在小美軍海濱公園沙灘巡視，發現有一名男子於海面上載浮載沉，立即搶救上岸送醫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲南部分署第11岸巡隊第52岸巡中隊第一機動巡邏站巡邏人員，在小美軍海濱公園沙灘巡視，發現有一名男子於海面上載浮載沉，立即搶救上岸送醫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

南部分署第11岸巡隊第52岸巡中隊第一機動巡邏站巡邏人員，27日上午8時許，至台南市小美軍海濱公園沙灘巡視，發現有一名男子於海面上載浮載沉，立即涉水將男子救援上岸，成功挽回性命。

6月27日上午8時許，第一機動巡邏站巡邏人員於台南市小美軍海濱公園沙灘發現有一名男子仰躺在距岸4至5公尺海面上載浮載沉，即通報海巡署第六巡防區指揮部統合救援能量、台南市消防局第七大隊灣裡消防分隊及台南市警六分局灣裡派出所派員協處，並立即涉水將該名落海男子救援上岸。

▲南部分署第11岸巡隊第52岸巡中隊第一機動巡邏站巡邏人員，在小美軍海濱公園沙灘巡視，發現有一名男子於海面上載浮載沉，立即搶救上岸送醫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

經初步檢查該男子尚有呼吸心跳且意識清楚，惟有些微嗆水情形，因為沙灘地形救護車無法抵赴現場，即由海巡人員以擔架徒步搬運方式，將男子送往聯外道路，後續由灣裡消防分隊將該名男子送往衛生福利部台南醫院就醫，成功挽回民眾寶貴性命。

▲南部分署第11岸巡隊第52岸巡中隊第一機動巡邏站巡邏人員，在小美軍海濱公園沙灘巡視，發現有一名男子於海面上載浮載沉，立即搶救上岸送醫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

南部分署第11岸巡隊表示：港區或岸際發現救生救難或民眾需要協助情事，皆可撥打海巡署「118」報案專線，海巡署將秉持著熱誠的心，竭誠為民眾服務，確保民眾生命安全。

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