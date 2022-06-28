台南學甲女騎士與野狗相撞重傷未醒　郭信良慰問家屬

▲台南市學甲區郭姓女騎士騎車與野狗相撞，郭女當場重傷昏迷，送醫救治至今仍未清醒，台南市議長郭信良率員慰問家屬。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市學甲區郭姓女騎士，25日晚間返家途中，與從草叢竄出的野狗相撞，郭女當場重傷昏迷，送醫救治至今仍未清醒，台南市議長郭信良，28日上午與蔡秋蘭、方一峰、陳昆和等議員前往慰問家屬，蔡蘇秋金、謝財旺議員及陳亭妃委員則由服務處人員代表出席。

郭信良議長指出，郭小姐車禍送醫後，發現有腦出血情形，緊急手術後仍在昏迷，家屬們都難過又焦急，讓人看了很不捨，台南市議會特地致贈慰問金5萬元，協助支應醫藥費，大家並齊心為郭小姐祈禱，希望她能平安度過難關。

郭小姐的父親並當場向郭信良議長及議員們反映，沿海地區因為魚塭多，野狗也特別多，政府應該優先保護人民，趕快處理流浪狗的問題。對此，議員們表示將共同提案，請市府加速尋找合適的遊蕩犬收容安置場所。

郭信良議長強調，台南市今年各區就有多起因流浪狗引發的死亡車禍，而且遊蕩犬群起攻擊兒童、長者或路人的情形也層出不窮，議員們曾多次在議事廳質詢。就是希望市府注重人民的生命安全，再設法兼顧流浪狗的生存權，不要讓憾事一再發生。