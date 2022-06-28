髒亂慘狀曝！苗栗男透天厝養40隻狗沒在顧　破門臭氣沖天嚇跑人

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗縣頭份市有蒐集癖徐姓男子，透天3層樓堆滿雜物，這兩年養的狗未結紮，繁衍超過40隻，屋內環境髒亂不堪，通風不良，毛小孩病況淒慘，動保團體會同警方前往強制將屋內犬隻沒入收容，鄰居圍觀紛紛叫好。

▲頭份徐姓老翁被舉報收容犬隻營養不良，動防所入屋清查竟繁衍40隻。（圖／記者蔡文淵翻攝）

據了解，10年前徐男自軍中退休回來居住後，因蒐集癖每天騎機車到市場收集雜物回家堆置，10年來未整理過房子，東西實在是太滿了，僅剩1條通道可勉強蹲姿行走。

苗栗縣動物防疫所27日下午會同動保團體前往強制收容，卻吃閉門羹，現場鐵門深鎖，也聯繫不到徐男；隨後通知當地里長，協助連絡上徐男兒子到場再請鎖匠破壞門鎖，鐵門一開，臭氣沖天，10多位動保團體及工作人員紛紛走避，歇停一會才進屋逐一將狗狗帶出來。

初步勘查屋內發現樓下1樓5隻狗狗，2樓大約有40隻，因為屋內空氣實在很糟糕，穿上防護衣更加悶熱，工作人員紛紛大感吃不消。動防所昨天先將14隻傷病犬送收容所裡獸醫師醫療檢查照護（上週四已後送動物醫院5隻），估計尚還有20隻左右在現場。

動防所所長張俊義表示，會將這些犬隻先行收容，醫療、結紮、施打疫苗再出養，圍觀鄰居說，真的很臭，徐男根本不理會人，開罰也無法遏止他，抓走狗隻可以讓附近空氣變好一點。

苗栗縣政府環保局表示，對於老翁所處環境髒亂，將會請當地里長與頭份市公所要求清理，避免異味和物品影響到其他民眾。

▲▼頭份徐姓老翁被舉報收容犬隻營養不良，動防所入屋清查竟繁衍40隻。（圖／記者蔡文淵翻攝）

