台大雲林分院累計收治66確診嬰幼童　再獲贈6台幼嬰專用呼吸器

▲台大醫院雲林分院獲贈「新生兒/早產兒/嬰幼兒專用的高流速輔助呼吸器」，由永婕美少女慈善協會捐助。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

者蔡佩旻／雲林報導

為守護雲林幼童，降低COVID-19所帶來的威脅，台大醫院雲林分院於日前獲贈「新生兒/早產兒/嬰幼兒專用的高流速輔助呼吸器」6台，由永婕美少女慈善協會捐助，今（14）日協會理事長賈永婕本人現身再度親送兩台成人用的高流速輔助呼吸器給予虎尾院區使用，並由台大雲林分院舉行捐贈儀式。

台大雲林分院院長黃瑞仁表示，高流速輔助呼吸器能提供中重症病人穩定的高濃度氧氣，穩定病情，然而對於呼吸窘迫，但還不至於氣管插管的幼童及嬰兒這方面的治療仍然缺乏。 為因應兒童疫情，迫切需要六台嬰幼兒即可使用的高流速輔助呼吸器，提供給加護病房、隔離病房、急診使用。

小兒部醫師林杏佳表示，「新生兒/早產兒/嬰幼兒專用的高流速輔助呼吸器」從28週以上的早產兒呼吸窘迫，到3歲（15 kg以下）嬰幼兒急性哮吼症、急性細支氣管炎皆適用。台大雲林分院自今年5月起，已收治地區確診幼童共66位，其中重症需插管共2位，母親確診導致早產嬰兒需插管共2位。因幼童抵抗力較弱，一旦確診如發生呼吸喘、血氧降低可利用高流速輔助呼吸器維持呼吸穩定，降低惡化成重症的風險。

社團法人台灣永婕美少女慈善協會發起「2022重返幸福公益勸募計畫」，與各界共同發揮愛心，將醫院需要的醫療器材，醫護人員需要的防護設備，以及偏鄉社福機構需要防疫的物資，持續捐贈至台灣各地角落，以實際行動齊心防疫。

院長黃瑞仁表示，在此謹代表雲林分院感謝永婕美少女慈善協會熱心公益、感謝各界慷慨解囊，期許與臺大醫院雲林分院同仁能以品質精良的高端儀器，協助醫療團隊發揮最大功效，共同守護雲嘉地區未來的主人翁。

▲今日永婕美少女慈善協會理事長賈永婕本人現身，並再度親送兩台成人用的高流速輔助呼吸器給予虎尾院區使用。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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