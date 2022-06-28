烏購物中心16死59傷　倖存者：簡直地獄！她上班第1天遇空襲躺ICU

▲ 購物中心被轟成廢墟，一片焦黑。（圖／烏克蘭國家緊急服務中心）

記者陳宛貞／綜合外電報導

烏克蘭中部城市克列緬丘格一家購物中心27日遭俄軍飛彈空襲，炸成一片焦黑廢墟，至少造成16人死亡，59人受傷。生還者回憶道，攻擊發生當下她整個人被拋飛，目睹商場坍塌的恐怖景象，「簡直是地獄」。還有一名女員工上班第一天就遭遇攻擊，目前還躺在加護病房。

根據《路透社》，克列緬丘格公立醫院外科副主任科瓦連科（Oleksandr Kovalenko）說明，俄國2月底發動入侵以來，這是這座城市第6次遭到轟炸，但從未造成這麼多人傷亡。該院已收治35名傷者，其中6人傷勢嚴重。

43歲女子米卡萊茨（Ludmyla Mykhailets）手部骨折、頭破血流，目前在普通病房治療，受訪時頭上的繃帶還不斷滲血。她當時和丈夫米克拉（Mykola）在一家3C賣場逛街，突然遭爆炸威力拋向空中，整個人向前飛，遭碎片擊中身體後摔落地板上，連她也不知道自己究竟是否還有意識，眼前整座商場都在坍塌，「簡直是地獄」。

21歲女子尤莉亞（Yulia）是購物中心一家商店員工，27日第一天上班就遭遇空襲，全身佈滿深深的傷口，正在加護病房接受治療。

▲▼ 飛彈空襲導致59人受傷，分送附近醫院。（圖／路透社）

28歲男子羅曼（Roman）聽見空襲警報後，前往附近地下室躲避的路上發生攻擊。但他離開購物中心時，還有許多人留在裡面，因為商場管理人員3天前決定開放店家在空襲警報響起時照常營業。除了飽受戰火摧殘的頓巴斯，烏克蘭其他地區發生攻擊的頻率越來越低，因此許多民眾就算聽見空襲警報，也不會做出反應。

烏克蘭總統澤倫斯基27日晚間發表談話指控，這起空襲並非意外，而是俄國精心策劃，死亡人數可能還會上升，且當時購物中心內還有上千平民。民眾在附近一家飯店排隊登記失蹤者名單，據報有逾40人下落不明，救援人員正努力在廢墟中搜索倖存者。

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