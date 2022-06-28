好市多買3千！店員拒結帳「照片認不出」　常客看傻：被羞辱2次

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者施怡妏攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友昨日到好市多新莊店消費，排隊許久好不容易輪到她結帳，店員竟看著照片冷笑，表示「照片太久認不出來」拒絕結帳，雖然最後核對身分無誤，她也找來主管理論，但得到的回應讓她更無言了，氣得將商品全數退貨，而許多常客也搖頭直呼，「可以剪卡了，這麼不尊重客人。」

女網友昨在「Costco好市多 商品經驗老實說」娓娓道來，「今天休假想說來新莊店，購物和加油一次滿足，星期一會員日已經排隊超級長了，結果等到我結帳的時候，結帳員看到照片先是冷笑，接著說照片太久認不出來。」

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當下，她立刻表明，自己是信用卡和會員卡二合一，然而結帳人員仍堅持不幫結帳，「現場全部結帳線滿員的狀況，都很順暢地結帳，我想知道為何對我的識別特別嚴格？沒想到理由是我換髮型、今天沒戴眼鏡還有戴口罩，所以認不出來，要求我寫下身分證字號及姓名，對完身分才能結。」

雖然原po後來成功過關，但吞不下這口氣的她，要求當班主管給出解釋；而對方除了說「新來的眼色不好」，還強調會員卡是供本人使用，所以會嚴格對身分。

▲原po最後全退貨。（圖／翻攝自臉書／Costco好市多 商品經驗老實說）

這番話讓她傻眼了，直言「我很明確看到員工證是2019到職，還有我也指出，這是信用卡二合一，如果盜用卡片，發卡銀行應該會比好市多來得緊張吧！還有主管也只強調該人員眼色不好，認不出來的問題，會加強員工訓練，我則一再表示，希望那名人員跟我直接致歉，主管卻說，『我是代表好市多公司跟妳道歉，妳這樣應該感覺更好吧？』我說沒有，覺得有被冒犯、針對的感覺，而對方只是再說了同樣的話。」

最後，原po也解釋，「如果我今天明顯結帳金額很大，那嚴格審視我覺得很合理；如果好市多發一個聲明說，最近盜用會員卡猖獗，為提升品質要提供第二身分證明，我也可以接受；如果好市多規定，超過幾年要定期換發照片，或換造型要主動換照片，我也可以接受。重點上述幾點都沒有，只說認不出來不給結帳，主管說法也說是個人情況，我無法接受。」

看完整個過程，許多會員傻眼表示，「有一種被羞辱兩次的感覺！一次是收銀員，一次是值班主管」、「可能內部SOP就是如此，剪卡退卡，可能比較快，買東西買出一肚子氣，可查一下退卡機制」、「查核應該進入時就要嚴一點較好，不是結帳才查核，浪費其他人時間」、「對小事刁毛病，還不如好好的管一管退貨制度」、「這實在很扯，我會員10多年，頭髮比當初少很多，也從沒碰過這種事」、「店員口氣真的會讓人不舒服耶」、「雖然妳的遭遇很讓人生氣，但我覺得退貨整到的只是妳自己而已」。

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

還有人有類似遭遇，不禁怒道「我辦好市多卡10幾年了，前陣子也是一直被說照片不是我，感覺好像卡片被註記一樣，每次結帳就說照片不對，後來直接去辦卡櫃檯重新照過相，換卡之後就再也沒有糾纏，但是每次為了照片被糾纏就很生氣，尤其是結帳員的態度，感覺好像我拿別人的卡來消費，真的感覺很不好」、「我也在新莊被問過，畢竟卡是2011年辦的，11年來少女都變二寶媽了，資深會員還被這樣質疑真的蠻不爽的，問我的那位大姐講話也真的讓人家不舒服，拍拍」。

但也有常客吐槽，「拿身分證證明不就好了」、「其實也只是要妳提供姓名跟身分証核對不是嗎？不懂員工錯的點在哪，今天抽查到妳配合一下就沒事了，按照妳這邏輯，好市多就不應該檢查是否為本人，不然每個被檢查的應該都有一堆理由可以靠腰」、「員工照公司規定，任何一個保護員工的公司，都不可能叫員工道歉」。

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