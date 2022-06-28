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好市多鮭魚驚見「整坨白色圓點」　一篇求解文引爆鮭魚大戰

▲▼鮭魚小圓點。（圖／翻攝臉書／Costco好市多 商品經驗老實說）

▲網友在好市多買的鮭魚上出現小圓點。（圖／翻攝臉書／Costco好市多 商品經驗老實說，下同）

記者葉國吏／綜合報導　

美式賣場好市多（Costco）生鮮品深受會員喜愛，不過一位女網友到賣場購買空運鮭魚，卻因上頭一坨白色圓點引起網友間的鮭魚大戰。

一位女網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」貼出3張照片，透露在好市多購買的空運鮭魚切片，其中一片有坨白色小圓點，她不解的問「那個白白的是什麼？」

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▲▼鮭魚小圓點。（圖／翻攝臉書／Costco好市多 商品經驗老實說）

▲鮭魚上的小圓點意外引起2位網友的筆戰。

對此有人回「這個不是空運鮭魚，是超低溫冷凍鮭魚，不然就是有冷凍過，然後那個白色的是保麗龍碎屑，通常魚貨放保麗龍盒會用薄塑膠片隔開，不然直接進冷凍庫就會黏在一起。以空運鮭魚的標準來講，這完全不合格，還不如直接買超低溫冷凍鮭魚，建議直接退貨。」

▲▼鮭魚小圓點。（圖／翻攝臉書／Costco好市多 商品經驗老實說）

不過這回應引來另一位網友回嗆說「你還滿會幻想的，您真的有看過他們生產過程嗎？我以前在挑的時候就遇到了，並且直接詢問員工，他們也坦白說是他們拆袋時沾到箱子保麗龍，的確是他們疏失！還好我買過冷凍過，不然還以為您講的是真的。」

其他網友則在一旁打鬧說「極品北海鮭魚卵」、「白子鮭魚卵，賺到了」、「現在加蛋要加15元喔！」

►聲寶音波震動牙刷2入才599元！好看又好刷，不買嗎？

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