狂搬60罐補貨「結帳344元」　他一看明細傻眼了！結局6千人讚爆

▲這些東西原本只被算344元。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

記者曾筠淇／綜合報導

有些人買東西時，不會特別注意價格，或是店員說要收多少錢就直接給，就有一名網友發文表示，他日前買了一箱24入裝的花生牛奶、24罐舒跑和12罐乳酸菌飲料，結果總價竟才344元，讓他越想越不對。結局曝光後，讓超過6000名網友狂讚。

這名網友在臉書社團「爆廢公社公開版」上貼文，提到他日前去量販店買了一箱24入裝的花生牛奶、24罐舒跑和12罐乳酸菌飲料，結帳時，他並沒有聽清楚店員報的價錢，直接就付款，結果將所有東西搬到摩托車上後越想越不對，「拿出手機一看，這堆才344元？娜舞摳靈（怎麼可能）？」

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原PO仔細看了明細，乳酸菌飲料共84元無誤、舒跑飲料共180元無誤，不過牛奶花生竟才95元，原來「一箱的花生牛奶只掃到一組三罐」，於是他便將整箱搬回店內找同個店員。一旁的資深店員見狀，對著原本結帳的店員說「你今天差點就做白工了」，後來便由主管協助重新結帳。

▲原PO老實回店內重結帳。（圖翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

原PO也貼出更正後的消費明細，牛奶花生正確金額為760元，最後他支付了925元。事後他則不禁直呼，「我覺得這張發票會中200元，各位覺得呢？」

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「您幫了那位妹妹一個大忙，不然今天就ㄘㄨㄚˋ賽了，要賠錢」、「好人有好報」、「好心有好報！祝你中獎」、「好人會中大獎」、「你很誠實」、「還好遇到你這個好心人，不然店員真的做白工了」、「可能不只200元，好人有好報」、「你是很棒的客人」、「果然台灣最寶貴的就是人與人的人情味！真是太棒了～願你發票真的能中獎」。

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