店員做錯飲料...二寶爸大氣買單　下秒「投球式」怒摔：講兩次了！

記者許權毅、高堂堯／南投報導

南投一間飲料店店長在臉書社團指控，26日早上有名男客人帶著2位小孩來點飲料，結果店員聽錯一個字做錯飲料，當下男子原本大氣地說沒關係這杯給他，不用讓店員吸收成本，沒想到過不到幾秒，男子突然性情大變，把做錯的飲料用「丟棒球」方式摔在地上，痛罵店員都沒在聽，讓店長無奈表示「實在是令人無語，也嚇到我的員工，還要幫您善後」。

▲南投一名男子因為店員做錯飲料，竟把飲料往馬路上摔。（圖／翻攝自Facebook／南投人聊天室）

該名飲料店長PO出監視器表示，昨（26）日有名男客人帶著小孩點飲料，店員向他重複飲料品項、甜度冰量時都沒問題，沒想到男子拿到飲料一看傻眼，說應該是「波霸鮮奶茶」，店家卻做成「波霸鮮奶」。

▲男子聽到店員說出飲料名時先遲疑一下，不過大方說沒關係，自己吸收。（圖／翻攝自Facebook／南投人聊天室）



男客人原本並無責怪店員，反而說「沒關係這杯給我，我再點一杯」，讓店長也說很感謝他不讓員工吸收成本，但男子把鈔票丟在桌上後突然暴怒，把飲料往大馬路上摔，轉頭罵店員「都沒在聽！講兩次了欸」。

▲下秒摔完飲料後，轉頭氣憤跟店員說自己講了兩次，都沒有在聽。（圖／翻攝自Facebook／南投人聊天室）



男子此舉讓店員嚇壞，店長痛批「有人會說您花錢買的可以隨意處理，但這種處理方式是製造環境髒亂，而且您嚇到我的員工了，您嚇到她，她還必須要幫您善後！」，記者今日致電給店家，不過店家今日休息並無人接聽，暫無法得知回應。