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嘉義山區觀光新熱點　中埔吃喝玩樂創意顛覆

▲▼ 嘉義縣少年仔搞創意 珍珠搭碗粿、潮系手搖茶飲車 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲▼ 中埔鄉農會金蘭分部為 新興打卡景點 。（圖／嘉義縣政府提供）

甜的碗粿吃過嗎？位於前往阿里山的必經之路上，嘉義中埔有家超過20年的碗粿店，第二代接手後將食材斜槓發揮，把珍珠加到碗粿裡，讓碗粿吃起來是甜的，毫無違和感深獲外地遊客喜歡！還有青二代打造的潮系茶飲車，同樣獲得年輕人喜愛。嘉義縣文化觀光局推薦遊客到阿里山遊玩前，一定要先到中埔吃遍道地小吃，不管是古早味阿霞肉粽、高人氣福源肉粽或到穰穰直賣所採購嘉義伴手禮，才稱得上是把嘉義吃夠夠、玩夠夠、買夠夠！

▲▼ 嘉義縣少年仔搞創意 珍珠搭碗粿、潮系手搖茶飲車 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲▼ 台三線同仁段鈴蘭碗粿創意碗粿。（圖／嘉義縣政府提供）

縣長翁章梁表示，阿里山是嘉義縣相當具有代表性的景點，遊客大多都是從國道3號中埔交流道銜接阿里山公路，途中一定會經中埔鄉，他特別提到位於中埔的「鈴蘭碗粿」跟「仙來搖搖」，這兩家年輕人都非常有想法、創意，鈴蘭碗粿的第二代接班人呂意如，天生個性愛搞怪，不甘於只做傳統的鹹碗粿，大膽地把珍珠加入碗粿，做成黑糖珍珠碗粿，意外獲客人喜愛，尤其外地遊客紛紛都說「第一次吃到！口味特別又好吃！」。

▲▼ 嘉義縣少年仔搞創意 珍珠搭碗粿、潮系手搖茶飲車 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲創意潮飲。（圖／嘉義縣政府提供）

而仙記名茶的第二代，是縣府國本學堂的成員之一，打造一台很潮的「仙來搖搖」飲料車，將自家生產的阿里山茶結合成手搖飲，「檸檬紅茶」是店內招牌飲品，酸甜回甘且不苦澀，有機會路過的遊客，記得來參觀一下這家茶飲料潮店！

▲▼ 嘉義縣少年仔搞創意 珍珠搭碗粿、潮系手搖茶飲車 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲福源肉粽。（圖／嘉義縣政府提供）

阿里山公路台18沿線就有許多必吃美食，翁章梁特別推薦遊客一定要吃道地人氣小吃，在地古早味的阿霞肉粽是傳統口味、道地的南部水煮粽，以傳統方式製作、包、煮，招牌肉粽的豐富餡料與糯米、融入粽葉香氣每一口咬下都是懷舊好滋味！而福源肉粽招牌栗子肉粽跟櫻花蝦干貝肉粽，更是遊客必點口味；還有從牛頭吃到牛尾的牛雜湯及皮脆多汁的人氣甕窯雞等，中埔沿途也有多家超平價雞肉飯，每到假日總是擠滿饕客。

▲▼ 嘉義縣少年仔搞創意 珍珠搭碗粿、潮系手搖茶飲車 。（圖／嘉義縣政府提供）

文觀局長許有仁強調，中埔除了小吃美食相當多，還有超多親子旅遊景點，獨角仙、築夢森居及紅瓦貓可以親近小動物、體驗爬樹及檳榔染DIY，非常適合親子同遊！位於中埔穀倉農創園區的穰穰直賣所及星巴克更是各路網紅、YouTuber爭相宣傳的網美景點，空間保留完整原有建築，以時尚鋼構線條展現嘉義農特產品，在現場就能一次買到嘉義優鮮特產及在地小農農產，滿足購買伴手禮需求！提醒民眾出遊仍需遵守防疫措施，勤洗手、戴口罩、保持社交距離，才能安心旅遊。

▲▼ 嘉義縣少年仔搞創意 珍珠搭碗粿、潮系手搖茶飲車 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲紅瓦貓。（圖／嘉義縣政府提供）

▲▼ 嘉義縣少年仔搞創意 珍珠搭碗粿、潮系手搖茶飲車 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲築夢森居。（圖／嘉義縣政府提供）

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