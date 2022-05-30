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建築界「奧斯卡獎」　嘉義縣勇奪7座大獎

▲▼ 2022建築園冶獎嘉義縣榮獲7座大獎。（圖／嘉義縣政府提供）

▲ 2022建築園冶獎嘉義縣榮獲7座大獎，圖為民雄之森計畫-民雄森林公園及景觀橋景觀改善工程。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導


嘉義縣今年在有建築界「奧斯卡獎」之稱的建築園冶獎評比中，再獲佳績，勇奪7座大獎，得獎作品包含4件公共建築景觀類、2件校園建築景觀類和1件社區文化景觀營造類，其中6件由縣府協助推動，1件委由農委會水土保持局南投分局辦理。

▲▼ 2022建築園冶獎嘉義縣榮獲7座大獎。（圖／嘉義縣政府提供）

▲布袋鎮菜舖社區正義國小教育場域環境改善工程。（圖／嘉義縣政府提供）


公共建築景觀類得獎部分，「中埔鄉吳鳳廟文化休憩廣場改善計畫」及「民雄之森計畫-民雄森林公園及景觀橋景觀改善工程」，建物與周邊自然環境交融互動，營造出民眾親近自然的休憩空間；「布袋鎮菜舖社區正義國小教育場域環境改善工程」及「埤前社區生態埤塘與閒置空間綠美化工程」，閒置空間活化變身，蛻變為兼具機能及人文藝術的宜居家園。

▲▼ 2022建築園冶獎嘉義縣榮獲7座大獎。（圖／嘉義縣政府提供）


校園建築景觀類的「民雄國民小學附設幼兒園擴建教室暨社區共讀站新建工程」與「中埔鄉中山國民小學老舊校舍整建工程」，空間規劃順應分齡差異，保留現地自然景觀，豐富孩子的感官體驗；社區文化景觀營造類「月眉社區交趾陶聚落空間營造計畫」，社區居民與駐地青年激發創意，共同創作展現月眉交趾陶的活力與工藝氣息。

▲▼ 2022建築園冶獎嘉義縣榮獲7座大獎。（圖／嘉義縣政府提供）
嘉義縣推動以人民「有感」、建設「有溫度」並融入實質環境的公共美學，110年成立景觀建築諮詢平台，集結眾人之力，打破傳統行政思維及框架，建構蘊含嘉義之美的特色建築，新嘉義，一定越來越好。

▲▼ 2022建築園冶獎嘉義縣榮獲7座大獎。（圖／嘉義縣政府提供）

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