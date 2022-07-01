打赤膊照在G7遭嘲諷　普丁：他們露胸才令人作嘔

▲普丁表示，西方國家領導人露胸才噁心。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）今天針對嘲笑他強健體魄的西方國家領導人予以反擊，稱如果他們試圖模仿自己赤裸上身的樣子，看起來會「令人作嘔」。

美聯社報導，普丁是在訪問土庫曼期間發表上述評論，今早被問到西方領導人在七大工業國集團（G7）峰會開他的玩笑，作何感想。

莫斯科當局對烏克蘭採取軍事行動，導致俄國與西方關係緊張之際，G7領導人聚集德國召開峰會時，英國首相強生（Boris Johnson）開玩笑說，G7領導人可以脫掉衣服以「展現我們比普丁還要硬漢」。

加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）也提議，西方領導人可以「赤裸上半身騎馬露一手」，來跟普丁的半裸騎馬照片較勁。騎馬是普丁廣為宣傳的運動項目之一。

▲G7峰會領導人聲稱要打赤膊嘲諷普丁。（圖／路透）



普丁在接受記者採訪時反駁說，與他不同的是，西方領導人有酗酒問題，也沒有運動。

他說：「我不知道他們寬衣解帶是想露出腰部以上，還是腰部以下的部位。但我認為無論如何，都會是令人作嘔的畫面。」

普丁指出，看起來要好看，「有必要停止酗酒和其他不良習慣，進行體能鍛鍊並運動」。

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