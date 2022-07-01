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蛇島到底多難守？為何俄軍也撐不住了　BBC曝4分析：烏軍不該登島

▲▼烏克蘭蛇島碼頭與島上設施遭砲彈轟炸，冒出濃煙。（圖／路透）

▲衛星圖像顯示，烏克蘭蛇島碼頭與島上設施遭砲彈轟炸，冒出濃煙。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

俄羅斯2月24日入侵烏克蘭，第一天就攻佔了位於黑海西北部的小島「蛇島」（Zmiinyi），此後烏克蘭為奪回控制持續進行4個多月反覆轟炸，俄軍在6月30日全面撤出蛇島。然而，蛇島到底有多重要？又為何連軍力強大的俄羅斯也守不住？英國BBC報導就提出4點分析，更提出烏克蘭登陸蛇島不是最佳選擇。

蛇島有多難守？

蛇島屬於烏克蘭敖德薩州管轄，佔地面積僅17公頃，全島最長距離僅662公尺，但自俄烏開戰以來就一直扮演著重要角色。BBC分析指出，蛇島距離烏克蘭南岸只有35公里，完全落在導彈、大砲與無人機的射程範圍內，面臨著四面八方來自空中、海上的襲擊，被軍事專家形容為「活靶」。而烏克蘭聲稱對島上以及周邊任何武器船進行一系列襲擊。

今年4月，俄軍黑海旗艦「莫斯克號」沉沒導致俄羅斯在黑海西北部的防空能力大幅減弱，這也是為何俄方急於在蛇島部署防空系統與進行無線電電子戰的原因，但由於蛇島離俄羅斯在黑海的主要基地太遠，後勤方面是一場惡夢。

烏克蘭接下來該怎麼守？

儘管烏克蘭發動全面襲擊，但海軍能力非常有限，無法讓自己的軍隊登陸蛇島。烏克蘭軍事分析人士Oleh Zhdanov認為，在蛇島駐軍對俄烏雙方都沒有意義，因為這樣反而會成為易受攻擊的目標，相反地，應該建立「火控」（fire control），打擊任何接近島嶼的目標與其能力，才能為烏克蘭最大的黑海港口敖德薩與黑海西北部帶來更大的安全保障。

▲▼烏克蘭蛇島碼頭與島上設施遭砲彈轟炸，冒出濃煙。（圖／路透）

▲烏克蘭南部作戰司令部6月30日公布的蛇島被轟炸照片。（圖／路透）

蛇島在戰略上有多重要？

俄羅斯已經控制了烏克蘭黑海沿岸的大片區域，還有克里米亞與整個亞速海，只要再控制蛇島就能完成對敖德薩的有效封鎖，烏克蘭絕大多數的糧食就不可能出口，也更容易攻擊黑海沿岸。基輔軍事專家擔憂，俄羅斯可能會在蛇島部署S-400「凱旋」飛彈等遠程防空系統。

除了戰爭，若俄軍控制蛇島，俄羅斯就能對北約成員國羅馬尼亞的主要港口康斯坦察（Constanta）與多瑙河入海口交通構成威脅，還能擁有附近地區豐富的石油與天然氣資源。

▲▼烏克蘭蛇島碼頭與島上設施遭砲彈轟炸，冒出濃煙。（圖／路透）

▲俄羅斯宣稱部隊撤出蛇島只是因為「完成了指定任務」才離開，更稱此舉是「善意的姿態」以表明俄羅斯沒有阻礙烏克蘭出口糧食。（圖／路透）

俄軍撤出蛇島帶來什麼改變？

這是烏克蘭一次象徵性的勝利與戰略成功，對於堅稱撤退是「善意姿態」的俄羅斯而言則是一次挫折與尷尬的失敗。然而，BBC認為這不足以從根本上改變戰爭進程，尤其俄羅斯已將重點目標放在征服烏東頓巴斯，關鍵問題是俄軍撤出蛇島後，烏克蘭是否能恢復糧食出口進而挽救經濟，但若沒有一支有效的海軍便難以達成目標。

倫敦大學學院（University College London）教授Andrew Wilson表示，烏克蘭若想安全出口糧食有許多條件，俄軍撤出蛇島只是其中之一。此前，烏克蘭拒絕了俄羅斯護衛艦隊從敖德薩護送糧食出口的建議，同時，還要求俄軍清除港口外的水雷。下一個收穫季將於7月開始，未來幾周被視為烏克蘭出口糧食的關鍵。

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