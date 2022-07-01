俄軍狂轟利西昌斯克　州長：情況嚴峻平民無法撤離

▲利西昌斯克被俄軍轟炸，多處毀成廢墟。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

俄羅斯在烏克蘭南部戰線雖然放棄戰略要地蛇島，但持續在東北部取得進展，盧甘斯克州州長蓋戴（Serhiy Gaidai）表示，該州最後一個主要城市利西昌斯克（Lysychansk）正遭受俄軍猛烈砲襲，使平民受困城市中無法撤離。

綜合外電報導，蓋戴在他的Telegram頻道影片中表示，利西昌斯克正承受俄軍大量砲火轟炸，雖然俄軍仍在郊區尚未攻入市區與烏軍發生巷戰，但攻擊發動非常頻繁，「現在正是戰鬥的高峰，情況非常嚴峻。」

俄羅斯所支持的「盧甘斯克人民共和國」助理內政部長齊斯列夫（Vitaliy Kiselev）聲稱，俄軍已攻下並完全掌控利西昌斯克的煉油廠，正在清理現場。他還說俄軍攻下的區域已超過煉油廠範圍，甚至從東面跨越北頓內茨克河攻進岸邊的民宅，「我們幾乎從四面八方掌控了利西昌斯克，大約50%的地區。」

不過烏克蘭武裝部隊駁斥齊斯列夫的誇大宣稱，表示俄軍仍然在對當地煉油廠發動進攻，目前僅取得部分成功，拿下工廠北面和南面的部分區域而已。

蓋戴也說俄軍並未拿下城市過半區域，「這不是事實，但砲擊非常猛烈，他們（俄軍）甚至刻意轟炸我們人道救援中心，那裡面都是傷者。」他說平民撤退已經不可能，而且是極度危險的事，撤退路線布滿了反坦克地雷，俄軍就在郊區。