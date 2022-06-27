考選部7月首辦心理師國考線上作答　明年再增6試區、累計9800座位

▲考選部加速推動國家考試數位轉型。（示意圖／記者劉維榛攝）



記者林銘翰／台北報導

考選部27日表示，為加速國家考試數位轉型，考選部將在7月首次辦理諮商心理師、臨床心理師申論題線上作答，再滾動式檢討逐步納入採純文字作答的合宜類科，預計在今年增設3間電腦試區，累計8153個應試座位，2023年再增設6間電腦試區，累計9800個座位。

考選部透過新聞稿說明，為加速國家考試數位轉型，考選部規劃10年期推動策略，首先擴大規劃考試方式變革，採分階段發展申論式試題線上作答，第一階段推動純文字電腦作答模式，將在7月首次辦理諮商心理師、臨床心理師2類科。

考選部也說，未來將滾動式檢討逐步，納入採純文字作答的合宜類科，並且逐步擴大推動非純文字作答模式，例如建築師、各類技師等類科考試。

考選部指出，原測驗式試題電腦化測驗部分，短期就應考人數適中、考區座位合宜的醫事人員類科，視電子試題建置進度及配套措施完備性，逐步納入擴大辦理範圍；長期就應考人數眾多類科，例如初等考試、護理師第二次考試等，持續擴增應試座位容量。

考選部透露，國家考試電腦試場認證目前累計設置5個考區、15個試區、6595個應試座位，預計在2022年增設3間試區，累計8153個應試座位；2023年再增設6間試區，累計9800個應試座位。

考選部提及，許多國家已積極推動電腦化測驗多年，近2年因應新冠肺炎疫情發展，有些考試更進一步轉變為遠距線上測驗模式。

考選部說明，國家考試電腦化測驗自2004年開辦航海人員各類科起，逐年增加醫師、牙醫師、藥師、醫事檢驗師、醫事放射師、物理治療師、職能治療師、呼吸治療師、獸醫師、助產師等10類科，截至2022年3月，已經辦理75次測驗式試題電腦化測驗，每年超過2萬2000人次應考。

考選部表示，為了參考外界意見，考選部邀請學者專家發表國內外電腦化測驗推行現況相關文章，提出包括先以電腦化測驗取代原有的紙筆測驗，利用電腦科技改進試題的性質及呈現方式，再逐漸邁向電腦化適性測驗。

考選部說，電腦化測驗試題命擬應注意檢測應考人專業知識和技能、科目相關的資訊科技能力，測驗時應考人使用電腦的基本技能認知負荷應該降到最低限等建議，可供考選部在研議國家考試數位轉型相關政策時參考。