地政士等13類科考試11日登場　考選部鼓勵分流進入考場

▲111年消防設備人員、地政士等考試11日登場，考選部鼓勵應考人分流進入考場。（圖／記者劉維榛攝）



記者林銘翰／台北報導

考選部9日表示，111年專技人員大地工程技師（第一階段考試）、消防設備人員、地政士等考試將在6月11日至12日舉行，考選部鼓勵應考人分流進入考場，在考試開始前2小時就可以開始進入考場，在專心準備應試之餘，務請強化自身免疫力，做好個人防護及配合相關防疫措施。

考選部上午發布新聞稿說明，111年專技人員大地工程技師（第一階段考試）、驗船師、第一次食品技師、消防設備人員、地政士、專責報關人員、保險代理人保險經紀人及保險公證人等考試，將於6月11日至12日在台北、台中、高雄3考區同時舉行。

考選部指出，這次考試計設13類科，涵蓋工程、海事、食安、消防、不動產、報關及保險等領域，都與公共利益及人民生命、財產安全密切相關，並且對於甄補各行業所需人力極為重要。

考選部說，值此疫情期間，有賴各考區市政府及相關學校全力協助，提供場地並動員人力、物力，讓這次的考試得以如期舉行，至表謝忱。

考選部說明，因應中央流行疫情指揮中心更新「新冠肺炎疫情各種管制身分類型及防疫規定」，考選部配合調整應試限制及相關防疫措施，並且編製「國家考試防疫措施應考人、陪考人應配合事項」，已經在6月2日公布在考選部部全球資訊網網站的最新消息，請應考人及陪考人配合遵守。

考選部表示，這次考試的考試通知書，在國家考試網路報名資訊系統「考試通知書下載」項目開放下載，應考人在下載列印考試通知書時，請一併列印及填寫應考人健康關懷表，也可在國家考試網路報名資訊系統「試區查詢」項目，查詢座號、應試試區、試場及試區試場平面圖等相關資訊。

考選部說，防疫期間鼓勵應考人分流進入考場，在考試開始前2小時就可開始進入考場，勿集中在接近考試開始時間，考試當日進入試區時應戴口罩及配合量測體溫，並出示考試通知書、健康關懷表及本人身分證件，以利工作人員辨別身分。

考選部也說，如果應考人有身體不適等情況，應該在試區門口，據實告知工作人員，以便判斷是否安排區隔應試，在進入應試的試場後，監場人員將逐一收繳健康關懷表。

考選部指出，應考人應憑身分證、護照、我國居留證或具有照片足資證明身分的全民健康保險卡、駕駛執照應試，考試中不得隨身攜帶、配戴或使用行動電話、電子穿戴式裝置，以及其他具有資訊傳輸、感應、拍攝或記錄功能的器具、設備，並且不得置放於試場座位四周，違者依試場規則規定予以扣分。

考選部說明，因應疫情，試場冷氣開放時，窗戶或前後門適當開啟，以保持室內通風。開放冷氣屬服務措施，考試期間試場冷氣如果故障或跳電而無法立即修復，應考人不得要求更換試場、加分及延長考試時間等。

考選部也說，考試用試場以外的其他空間，包括陪考人休息區不供應冷氣，試場冷氣溫度原則上設定於26至28度，請應考人視個人需求自行攜帶保暖衣物、帽子，並且遵照監場人員指示接受查驗。

考選部表示，考試時應考人如果要使用耳塞，應該先接受監場人員檢查，經同意後始得使用。使用耳塞時請注意監場人員宣達事項、考試預備、開始及結束鈴(鐘)響，以免影響自身權益。

考選部呼籲，面對目前疫情發展，在專心準備應試之餘，務請強化自身免疫力，做好個人防護及配合相關防疫措施，並且基於「照顧自己、尊重他人」的共好思維，發揮自律精神及同理心。

考選部強調，如果有各種限制不得外出的情形，切勿進入試區應試；如果為衛生主管機關規定受防疫管制的應考人，也應主動提前通知考選部，以共同維護參與考試人員的健康與安全。