警察、國安、鐵路等特考18日登場　考選部鼓勵分時分流進入考場

▲警察、一般警察、國安人員及鐵路特考18日登場，考選部鼓勵分時分流進入考場。（圖／記者劉維榛攝）



記者林銘翰／台北報導

考選部16日表示，111年警察、一般警察、國安人員及鐵路特考將在6月18日至20日登場，分設台北、新竹、台中、嘉義、台南、高雄、花蓮、台東等8考區舉行，考選部鼓勵應考人分時、分流進入考場，勿集中在接近考試開始時間，請應考人專心準備應試之餘，務請做好自我防護。

考選部上午透過新聞稿說明，111年公務人員特種考試警察人員考試、一般警察人員考試、國家安全局國家安全情報人員考試、111年特種考試交通事業鐵路人員考試即將在6月18日至20日登場，分設台北、新竹、台中、嘉義、台南、高雄、花蓮、台東等8考區同時舉行。

考選部提醒，考選部已經公布國家考試防疫措施應考人、陪考人應配合事項，應考人考試期間如果屬於受防疫規定管制被限制不得外出者，為保護自己並尊重他人，不得進入試區應試，並請所有應試人配合應試重點。

考選部指出，這次考試的考試通知書，在國家考試網路報名資訊系統「考試通知書下載」項目開放下載，應考人在下載列印考試通知書時，請一併列印及填寫應考人健康關懷表，另可在國家考試網路報名資訊系統「試區查詢」項目，查詢座號、應試試區、試場及試區試場平面圖等相關資訊。

考選部說明，防疫期間，鼓勵應考人依考試通知書所附應考人防疫措施注意事項建議的時間，分時、分流進入考場，勿集中在接近考試開始時間，考試當日進入試區時應戴口罩及配合量測體溫，並且出示考試通知書、健康關懷表及本人身分證件，以利工作人員辨別身分。

考選部也說，應考人如果有身體不適等情況，應在試區門口據實告知工作人員，以便判斷是否安排於備用試場區隔應試。在進入應試的試場之後，監場人員將逐一收繳健康關懷表。

考選部表示，應考人應憑身分證、護照或具有照片足資證明身分的健保卡、駕照應試。考試中不得隨身攜帶、配戴或使用行動電話、電子穿戴式裝置，以及其他具有資訊傳輸、感應、拍攝或記錄功能的器具、設備，並不得置放在試場座位四周，關機者亦同，違者依試場規則規定予以扣分。

考選部指出，因應疫情，試場冷氣開放時，窗戶或前後門適當開啟，以保持室內通風。開放冷氣屬於服務措施，考試期間試場冷氣倘若故障或跳電而無法立即修復，應考人不得要求更換試場、加分及延長考試時間等。

考選部說明，考試用試場以外的其他空間，包括陪考人休息區不供應冷氣，試場冷氣溫度原則上設定於26至28度，請應考人視個人需求自行攜帶保暖衣物、帽子，並且遵照監場人員指示接受查驗。

考選部表示，考試時應考人如果要使用耳塞，應該先接受監場人員檢查，經同意後始得使用。使用耳塞時請注意監場人員宣達事項、考試預備、開始及結束鈴（鐘）響，以免影響自身權益。

考選部說，未來將在兼顧考試公平性、應考人權益及國家防疫政策下，全力辦好國家考試，請應考人專心準備應試之餘，務請做好自我防護，以順利完成考試。