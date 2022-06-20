考選部：警察特考明年起不考公文　英語能力檢定納入應考資格

▲警察特考明年起不再列考公文，英語能力檢定納入應考資格。（示意圖／記者徐文彬攝）



記者林銘翰／台北報導

考選部20日表示，警察、一般警察、國安人員及鐵路特考明年起不再列考公文，並將英語能力檢定納入警察人員及一般警察人員三等考試外事警察人員類別的應考資格條件，請明年有意報考的青年學子儘早準備，踴躍報考，透過應考試服公職的管道實現人生抱負。

考選部下午發布新聞稿說明，111年公務人員特種考試警察人員、一般警察人員、國家安全局國家安全情報人員考試，以及111年特種考試交通事業鐵路人員考試，6月18日至20日在台北、新竹、台中、嘉義、台南、高雄、花蓮、台東等8考區縣市政府協助下，順利舉行完畢。

考選部指出，這次考試總計報考人數為2萬4294人，分別為警察人員3603人、一般警察人員8856人、國安情報人員409人、鐵路人員1萬1426人，經過試務處統計，最後一節到考人數1萬7333人，初估到考率71.35％。

考選部表示，這次考試除了一般試場，防疫備用試場分別有自主健康管理等四類及備用留置區，分流分艙舉行考試，在8個考區、21試區共設置49間防疫備用試場，由於考試類科科目眾多，進行各項防疫措施耗費更多物資，甚至動員更多人員，備極繁瑣辛勞。

考選部說，在遴聘包括縣市政府、其他機關、學校等公教人員超過2000人辦理試務工作，以及協調警政、交通、電力、醫療等單位支援及協助下，整體考試秩序良好，順利圓滿完成。

考選部說明，這項考試是因應特殊性質機關的需求所設，近10年來已拔擢錄取逾5萬名公務人才為國所用，並且肩負起維持社會安定及打造優質公共運輸等重要使命及任務，使國家社會得以穩健發展。

考選部表示，為精進考選法制並切合機關用人需求，這4項考試自2023年起不再列考公文，並將英語能力檢定納入警察人員及一般警察人員三等考試外事警察人員類別的應考資格條件，請明年有意報考的青年學子儘早準備，踴躍報考，透過應考試服公職的管道以實現人生抱負。