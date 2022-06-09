高普考擬減列應試專業科目　考選部規劃部分類科增加口試

▲考選部規劃高普考減列專業科目，部分類科增加口試應試。（示意圖／記者湯興漢攝）



記者林銘翰／台北報導

考選部9日表示，公務人員是國家發展的重要基石，有鑑於國家任務與功能隨著時代與社會環境變遷有所發展變化，公務人員考試取才的方法與內容也應適時調整，考選部規劃以高考三級考試減列2科、普通考試減列1科為原則，並且研議部分類科增加口試或其他考試方式的可行性。

考試院9日召開院會，考選部以「公務人員高普考試應試專業科目彈性多元調整方案規劃草案」為題進行專案報告。考選部提及，未來將在維持程序公平的前提下推動調整檢討方案，減列高考三級及普通考試應試科目，並且研議部分類科增加口試或其他考試方式的可行性。

考選部表示，公務人員是國家發展重要基石，攸關政府施政品質及效能，更影響國家整體競爭力，有鑑於國家任務與功能隨著時代與社會環境變遷有所發展變化，新世代青年人將逐步加入公部門，世代交替、社會多元選擇時代來臨，公務人員考試取才的方法與內容也應適時調整。

考選部說明，面對全球化與新型態教育之發展趨勢，綜觀他國政府人力以多元方式進用的制度設計，考量任用端職組職系整併後的現況，部分技術類科面臨與業界的人才競爭。

考選部也說，近年教考訓用相關會議的意見反映，高普考試錄取人員既然為公部門新進人力的大宗，應試專業科目應該呼應職場環境變遷、業務發展需要，進行彈性多元的調整，並且與專技人員考試相應類科適度區隔。

考選部指出，考選部與國立政治大學合作辦理「2021年公務人員高考三級應試者意見調查」，有關減列應試專業科目的意見調查問項，初步統計結果顯示，約有8成應考人認為現行公務人員考試應試專業科目數過多、超過5成以上的應考人認同減列1或2科應試科目，不會影響考試鑑別度。

考選部表示，現行考選制度符合社會各界對於公平、客觀的期待，未來如果擬採行多元考試方式，讓用人機關有機會深入參與選才，應該先減少筆試的應試負擔，進而漸進增加其他考試方式。

考選部說明，目前規劃在維持程序公平的前提下，漸進式變革，延續歷次研議結果，規劃本次調整檢討方案，以高考三級考試減列2科、普通考試減列1科為原則，並且研議部分類科增加口試或其他考試方式之的可行性，以達強化選才效能，甄補現代化政府所需的治理人才。

考試院長黃榮村表示，配合時代與環境變遷，國家考試確實應該與時俱進，請考選部強化改革論述，審慎研議實施步驟及配套措施，彙集各方意見並凝聚共識，作為後續調整的參考，以滿足現代政府人力需求。