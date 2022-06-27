　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

猴痘「疹子數可達數千」　傳播途徑+症狀一覽...了解這3點很重要

▲台南新樓醫院感管室主任蔡國聖醫師指出，民眾對「猴痘」要有正確認識，才能有效預防猴痘感染，維持健康。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南新樓醫院感管室主任蔡國聖醫師指出，民眾對「猴痘」要有正確認識，才能有效預防猴痘感染，維持健康。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南出現國內首例「猴痘」病例，因近來猴痘在國外造成大流行，看到媒體報導，病患照片令人悚目驚心，造成人心惶惶，台南新樓醫院感管室主任蔡國聖醫師指出，民眾對「猴痘」要有正確認識，才能有效預防猴痘感染，維持健康。

蔡國聖指出，「猴痘」傳染途徑有兩個，分別為： (一)人畜共通傳染：直接接觸感染動物的血液、體液、損傷的皮膚或黏膜而被感染。食用受感染的動物肉類也是一種危險因子。 (二)人傳人：接觸到感染者呼吸道分泌物、損傷的皮膚或黏膜或被污染物品而感染。飛沫傳播需在長時間面對面接觸情境下較容易發生，因此醫護人員及同住家人都有較大的感染風險。近期歐洲疫情為首次猴痘持續傳播案例（與西非或中非無已知流行病學連結），評估病毒通過密切接觸人傳人之風險為高，但無密切接觸個體間傳播風險很低。

[廣告]請繼續往下閱讀...

猴痘症狀：人類感染猴痘病毒最早的個案是1970 年在剛果民主共和國的一名9歲男孩，此後中非和西非靠近熱帶雨林的偏遠地區陸續有個案報告。隨著1980年天花消滅和之後停止接種天花疫苗，猴痘成為現存最嚴重的正痘病毒（Orthopoxvirus）感染症。

▲▼猴痘。（圖／達志影像／美聯社）

▲猴痘。（圖／達志影像／美聯社）

蔡國聖醫師說，感染猴痘之症狀包括發燒、畏寒/寒顫、出汗、頭痛、肌肉 痛、淋巴腺腫大（如耳週、腋窩、頸部或腹股溝等處）、極度倦怠。發燒1至3天後出現皮膚病灶，通常自臉部蔓延致身體其他部位，四肢比軀幹更常見。皮膚病灶出現後會依斑疹 (macules)、丘疹(papules)、水泡(vesicles)、膿疱 (pustules)階段變化，最終結痂(crust)脫落，嚴重病患疹子數目可達數千。症狀持續14至21天，致死率低於10％，大多數個案可於幾週內康復。兒童及免疫功能低下者尤其容易重症，併發症包括繼發性細菌感染、肺炎、敗血症等。

蔡國聖醫師說，猴痘潛伏期（Incubation period）為5-21 天，通常為 6-13 天。可傳染期（Period of communicability） 潛伏期不具傳染力，出現發燒或全身性症狀時可能有傳染力，發疹期間傳染力最強，持續至全身疹子均結痂脫落為止。

蔡國聖醫師說，要預防猴痘除衛教民眾：1、認識猴痘之傳染方式。2、降低人畜共通傳播風險。前往猴痘病毒流行地區時，避免接觸齧齒動物和靈長類 動物以及生病或死亡動物，所有食物必須徹底煮熟後才能食用。3、降低人際間傳播風險：避免與猴痘感染者接觸。

此外，醫院照護疑似或確定病例時，依循標準防護措施、接觸傳染防護措施及飛沫傳染防護措施。採檢/醫療照護人員建議穿戴手套、隔離 衣、高效過濾口罩（N95或相當等級（含）以上口罩)、護目裝備（護目鏡或全面罩）。此外，疫苗接種、治療照護都要注意。

蔡國聖醫師說，依據「傳染病防治法」，猴痘為第二類傳染病，凡符合通報定義者，即應於24小時內完成通報。民眾如對痘有正確的認識與觀念，就可以有效預防猴痘上身。

►聲寶音波震動牙刷2入才599元！好看又好刷，不買嗎？

ET快訊
恐「雙颱共舞」　最新路徑預測圖出爐！這2區雨最多
「6元住房含早餐」是真的！諾富特飯店認賠：系統出包全吸收
快訊／塵埃落定！她曝陳時中確定代表民進黨參選台北市長
43歲媽媽狂生44孩！尪嚇到捲款逃　醫曝罕病「不生更慘」
汐止狠夫殺妻+2女兒案　4國民法官投判死刑

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

新人嗆「你只是比我早生幾年」！下秒悲劇發生「求救學長」：怎麼辦

侏羅紀世界滄龍「銳齒長達30cm」可PK暴龍　臺博館水怪特展亮相

有望「雙颱共舞」　最新路徑預測圖出爐！這2區雨最多

台東+276！饒慶鈴籲確診居家隔離嚴格落實7+7　避免家戶間傳染

快訊／下班注意變天！雷雨範圍擴大「6縣市大雨特報」

共存首波出遊潮　劍湖山世界不等了！祭出3折搶遊客

一張圖看六都長輩第4劑疫苗覆蓋率　藍議員憂：高雄不到10%

3張圖秒懂「最新疫苗政策」　4對象開放第4劑、6個月～5歲可打莫德納

猴痘「疹子數可達數千」　傳播途徑+症狀一覽...了解這3點很重要

猴痘用殺菌洗衣精都無效！ 醫曝共用洗衣機必加「這法寶」

澳餐廳標示得罪所有人 態度差卻爆滿狂開分店

屁爸狂捉弄小獅害跌倒！被媽警告裝乖一下又出手

高捷演活黑道被找上：大哥我跟你！　顏正國「遭控詐欺」低調回應了

柴回家太興奮撞爆玻璃門　下秒裝沒事開溜全場傻眼

喝醉憲兵狠踹女童頭還狂追　媽制止也被打！軍方：嚴懲

7-11店員變「陪玩哥哥」！　和柴柴玩捉迷藏互動暖翻

煎雞蛋用小鍋蓋秒悲劇　一拿整塊飄起變飛碟XD

看到妹子就要帥一波？　騎檔車遇壓車男秒搖頭

累犯！17歲少年翹孤輪　吃3單罰3萬＋沒入機車

新莊錢都「惡煞進店砍人」　2人手掌被砍、頭破滿地血

新人嗆「你只是比我早生幾年」！下秒悲劇發生「求救學長」：怎麼辦

侏羅紀世界滄龍「銳齒長達30cm」可PK暴龍　臺博館水怪特展亮相

有望「雙颱共舞」　最新路徑預測圖出爐！這2區雨最多

台東+276！饒慶鈴籲確診居家隔離嚴格落實7+7　避免家戶間傳染

快訊／下班注意變天！雷雨範圍擴大「6縣市大雨特報」

共存首波出遊潮　劍湖山世界不等了！祭出3折搶遊客

一張圖看六都長輩第4劑疫苗覆蓋率　藍議員憂：高雄不到10%

3張圖秒懂「最新疫苗政策」　4對象開放第4劑、6個月～5歲可打莫德納

猴痘「疹子數可達數千」　傳播途徑+症狀一覽...了解這3點很重要

猴痘用殺菌洗衣精都無效！ 醫曝共用洗衣機必加「這法寶」

再增商業區！　高鐵左營後站逾7千坪廣停用地等變更

17歲混血吉娃娃贏得「最醜狗冠軍」　主人去年領養牠超自豪

孫藝真有事「第一個想到粉絲」！　懷孕喜訊連親友都不知

跟高國慶當兵同梯　45歲科技業鄭承嘉中職測試敲出安打

新人嗆「你只是比我早生幾年」！下秒悲劇發生「求救學長」：怎麼辦

陳庭妮遭網友撻伐！　兇手竟是「假面閨蜜」孟耿如？

請支援抓鬼！南美展殭屍太多　「萌柴道士」全副武裝殺氣滿分

30年房市老將「被房價嚇到」　直言賺到錢的都是購屋族

侏羅紀世界滄龍「銳齒長達30cm」可PK暴龍　臺博館水怪特展亮相

日本台灣交流協會所長拜會南市府　黃偉哲期待未來合作火花

「四眼女警」英文超溜狂幫外國人　卸下眼鏡眾人驚：是個大正妹！

生活熱門新聞

成颱機率提高！　全台轉雨時間曝

北一女「雙料榜首」上台大資工　網：安妮亞

颱風估這天生成！週末挾雨彈襲台

金門大橋要通車　承包商賭命接下任務

誰有猴痘抗體？醫師曝「看身上疤痕或年紀」

「奔摩鐵沒修竿」單身妹曝習慣了！老司機看傻

超商「板橋大庭店」 33間店名網笑翻

短裙妹當街「啪啪男友」13秒超兇畫面曝！本尊揭真相

猴痘用殺菌洗衣精無效！ 醫曝共用洗衣機必加「這」

中指男拔起「奇萊北峰標示牌」PO網！山友氣炸

快訊／今增91死！本土+28489

猴痘殺入！專家讚：「台灣這1點」比歐美好太多

本土28489「各縣市分佈曝」！

猴痘「1症狀」恐慌程度直飆！網抖：別共存

更多熱門

相關新聞

日月潭萬人泳渡來了　9／4復辦限2萬人

日月潭萬人泳渡來了　9／4復辦限2萬人

日月潭萬人泳渡為每年指標性的運動賽事，每每吸引上萬名國內外選手參加，去年雖然因疫停辦，但今年確定於9月4日復辦，人數限制在2萬人以內，自7月1日起開始網路報名，為了防範疫情，縣府也府設下五道「防疫」關卡，層層把關。

北捷板南線、淡水線「7月恢復假日班次」

北捷板南線、淡水線「7月恢復假日班次」

台首例猴痘登微博熱搜第一　陸網：退退退

台首例猴痘登微博熱搜第一　陸網：退退退

台首例猴痘男不知什麼是猴痘：在德國沒聽過

台首例猴痘男不知什麼是猴痘：在德國沒聽過

黃偉哲慰勞送藥到府藥師

黃偉哲慰勞送藥到府藥師

關鍵字：

防疫

讀者迴響

熱門新聞

女裸屍掛樹慘死「爆是23歲AV網美」！甜美長相曝

親姊妹一年內全罹肺癌！醫師揭可能原因

《武則天》男星驟逝！

人妻掛屍吊扇　4歲兒1句話逆轉案情

成颱機率提高！　全台轉雨時間曝

北一女「雙料榜首」上台大資工　網：安妮亞

丟丟妹「6千萬豪宅內部」公開了！

蔡尚樺告別《全明星運動會》

超級英雄影集「上演群交趴」

60萬→7.5萬！海灣鬼樓每況愈下　實勘「變臉」現場仍不樂觀

他國三沒發育…詭異草藥吃3年！「恐怖藥效」媽嚇瘋

「資深學姊」租屋洗衣服不拿！網怒曝1招報復

快訊／孫藝真宣布懷孕！　升格當媽IG親報喜：迎來新生命

颱風估這天生成！週末挾雨彈襲台

王心凌媽太正！20年前吳宗憲求交往

更多

最夯影音

更多
澳餐廳標示得罪所有人 態度差卻爆滿狂開分店

澳餐廳標示得罪所有人 態度差卻爆滿狂開分店
屁爸狂捉弄小獅害跌倒！被媽警告裝乖一下又出手

屁爸狂捉弄小獅害跌倒！被媽警告裝乖一下又出手

高捷演活黑道被找上：大哥我跟你！　顏正國「遭控詐欺」低調回應了

高捷演活黑道被找上：大哥我跟你！　顏正國「遭控詐欺」低調回應了

柴回家太興奮撞爆玻璃門　下秒裝沒事開溜全場傻眼

柴回家太興奮撞爆玻璃門　下秒裝沒事開溜全場傻眼

喝醉憲兵狠踹女童頭還狂追　媽制止也被打！軍方：嚴懲

喝醉憲兵狠踹女童頭還狂追　媽制止也被打！軍方：嚴懲

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面