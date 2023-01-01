寒冬「雙毒」肆虐！醫點名5件事必做　避免重症、死亡風險

▲冬季雙毒夾擊，醫師分享「三知二請」訣竅。（示意圖／ETtoday資料照）

記者楊晏琳／綜合報導

天氣寒冷，新冠病毒和流感病毒到處肆虐。醫師再次提醒，除了要知曉基本防疫知識及資訊外，務必接種相關疫苗、堅守防疫措施，才能安全度過這個寒冬難關。

重症醫學專科醫師、胸腔內科專科醫師黃軒在個人臉書分享「三知二請」訣竅，以避免重症死亡風險：

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1. 知道自己是否有症狀

流感病毒和新冠病毒感染，是由不同的病毒引起的，但它們都是傳染性呼吸道疾病。若你是感染者，病毒就會通過咳嗽、打噴嚏、說話、唱歌、呼吸等時通過飛沫和氣溶膠傳播。

新冠肺炎和流感皆有相似症狀，如咳嗽、流鼻涕、喉嚨痛、發燒、頭痛和疲勞等。你可能患有不同程度的流感和新冠肺炎疾病，也可能沒有任何症狀，切勿拿自己的症狀輕重，瞎猜是新冠病毒或流感病毒所引起。只要有上呼吸道症狀，就應好好使用快篩工具。

2. 知道自己處於危險中

新冠病毒目前仍處於大流行狀態，除了老人、孕婦、癌症、糖尿病、和心血管疾病等族群，只要你「沒有遵守防疫機制」、「沒有接種完整疫苗」、「家中有慢性疾病成員」、「得常常接觸高風險的人」，就是高風險狀態。

黃軒示警，任何年齡段的人，只要處於高風險，就可能因新冠病毒、流惑病毒而重病死亡；且無症狀感染者仍多，這些病毒都會在你認識或不認識的人體內。

3. 知道自己陽性的處理方式

萬一你陽性、或身體不適，就應盡量待在家裡，確保不會將病毒傳染給他人的同時，也能減輕醫療負擔。但若是高危險族群，且因流感或新冠病毒有嚴重症狀，就應聯絡衛生局人員、盡快就醫。

4. 請接種流感和新冠疫苗

疫苗可有效防止重病和死亡，若是醫護人員或重病風險較高，接種疫苗更為重要。在此冬季，同時接種2種疫苗較為安全。

5. 請堅守防疫措施

若想避免新冠、流感病毒傳播，就應戴口罩、勤洗手，保持安全距離，避免觸摸眼睛、鼻子和嘴巴，避免與確診病人密切接觸，打開窗戶以促進空氣流通。黃軒提醒民眾切勿輕忽，否則「你的疏忽，就是病毒入侵的大好時機！」