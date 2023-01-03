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大陸 大陸焦點 特派現場

陸駁斥「疫情失控」質疑　強調「順應人民呼聲」調整防疫政策

▲▼中國新冠肺炎疫情。（圖／路透）

▲中國大陸疫情持續升溫，急診室擠滿病患。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

法國多家媒體近日報導了中國大陸的疫情亂象，包含疫情失控、數據失真、疫苗無效等，並認為很快將發生「人道主義悲劇」。對此，大陸駐法使館1月1日發文反擊，強調防疫政策的調整是「順應人民呼聲」，進程是可控的，情況也都在預判之中。

陸駐法使館以《中國抗疫成果不容抹黑篡改》為標題發文稱，調整優化疫情防控政策，本是利國利民、利於世界的好事，卻引發個別法媒不懷好意的炒作，嚴重誤導民眾對華認知，「這些媒體對基本事實知之甚少，雙重標準、無中生有、以偏概全倒是信手拈來，中國使館願藉此機會給他們做做科普。」

▲▼北京疫情,火葬場,殯儀館,發熱門診,醫院。（圖／路透社）

陸駐法使館首先針對「疫情失控」的指控進行回應，「中國正是基於Omicron變異株重症率和死亡率顯著下降、疫苗接種普及、防控經驗積累等國內實際，並在參考其他國家防疫實踐的基礎上，才順應人民呼聲，主動優化了防疫政策。而且這是在度過三年中疫情最困難時期後做出的調整，條件更為適合，代價只會更小。」

陸駐法使館接著回應「疫苗無效」的質疑，「中國疫苗完全有效，避免了數百萬人喪生。中國已有涵蓋多種技術路線和接種方式的十多款疫苗，累計接種超34億劑次，覆蓋人數和全程接種人數分別佔全國總人口的92%以上和90%以上，60歲以上及80歲以上老年人全程接種率分別超85%和65%。」

對於「疫情數據失真」的說法，陸駐法使館指出，新冠死亡病例判斷標準，世界上主要有「由新冠病毒引發呼吸衰竭直接導致死亡」和「感染後28天以內全口徑死亡」兩種，通俗講就是「因新冠死亡」和「伴新冠死亡」。

陸駐法使館解釋，中國從2020年以來一直採取第一類標準報告死亡病例，「設想，一個人出車禍死亡，恰巧在他體內檢出新冠病毒，那他是算作車禍死亡，還是新冠死亡？目前中國主要採取問卷調查方式了解掌握感染情況。」

▲▼ 中國疫情／福建省泉州一家藥局。（圖／路透）

陸駐法使館說，誠然，在疫情流行和快速傳播期，很難準確判斷有多少病死率，但中國疾控中心團隊曾做過、也正在對新冠流行可能造成的「超額死亡」進行分析，相關結果將及時公布。

陸駐法使館強調，防疫政策「換檔」後不可避免會有一個適應過程，相信法國對此並不陌生，因為2022年一季度法國面對Omicron變異株選擇完全放開防控措施時，也遭遇了一波「疫情海嘯」，對於中國這樣一個有著14億人口的大國來說更是考驗。

陸駐法使館還說，「我們有信心、有能力以最小的代價度過這波疫情高峰，使社會經濟、民眾生產生活重新回歸正常。這幾天我們已看到在北京、上海、廣州等大城市，街道上已是車水馬龍，商場裡已是人頭攢動，地鐵里摩肩接踵，久違的煙火氣又回來了。」

陸駐法使館更提到，各大國際機構預測，2023年世界經濟可能陷入衰退，而中國經濟則可能騰飛，「我們相信，中國經濟的騰飛將能夠拉動世界經濟增長，避免衰退。」

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關鍵字：

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