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因應中國疫情　黃偉哲召開專家會議加強六大防疫作為

▲因應中國疫情升溫，台南市長黃偉哲30日召開加強防治專家會議，指示防疫應變六大作為，再次呼籲市民朋友，請持續落實勤洗手、戴口罩等維持良好衛生習慣。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲因應中國疫情升溫，台南市長黃偉哲30日召開加強防治專家會議，指示防疫應變六大作為，再次呼籲市民朋友，請持續落實勤洗手、戴口罩等維持良好衛生習慣。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

因應中國疫情升溫，台南市長黃偉哲30日召開加強防治專家會議，指示防疫應變六大作為，再次呼籲市民朋友，請持續落實勤洗手、戴口罩等維持良好衛生習慣，注意自身與家人身體狀況，有相關症狀請快篩並盡量在家休息，如快篩陽性請視訊或實體就醫評估。

六大防疫作為包含：一、配合指揮中心加強自中國來臺旅客檢疫措施，包含衛生局關懷境外移入確診者，依規定進行一人一室5+n居家照護及自主健康管理，無法一人一室者，後送集中檢疫所，台南市提供非本國籍人士COVID-19自費看診醫療院所相關資訊。二、春節期間提升專責病房及加護病房量能，建立備援人力，視疫情需求滾動式調整開設；鼓勵基層診所春節期間增加視訊及實體門診。

▲因應中國疫情升溫，台南市長黃偉哲30日召開加強防治專家會議，指示防疫應變六大作為，再次呼籲市民朋友，請持續落實勤洗手、戴口罩等維持良好衛生習慣。（圖／記者林悅翻攝，下同）

三、醫院及長照機構，視疫情加強感染管制措施，請民眾避免非必要之探病(視)。四、台南市抗病毒藥物、解熱鎮痛、止咳等藥物市場庫存充足。五、提升高危險族群(中高齡長者、長照機構、預計出國與曾經確診且符合接種資格者)疫苗涵蓋率（一）鼓勵民眾返鄉前提早完整接種疫苗，返鄉後陪伴家中長輩前往醫療院所接種疫苗。（二）長照機構全面施打次世代疫苗。（三）預計出國民眾，如符合接種資格，盡快施打BA.4/5次世代疫苗。（四） 無論是否曾確診，符合間隔時間者均建議追加接種BA.4/5次世代疫苗， 呼籲尚未完整接種COVID-19疫苗市民，盡快預約接種。六、強化年節聚會、跨年等大型活動之人流管制，鼓勵民眾參與大型活動全程佩戴口罩，並落實手部衛生。

▲因應中國疫情升溫，台南市長黃偉哲30日召開加強防治專家會議，指示防疫應變六大作為，再次呼籲市民朋友，請持續落實勤洗手、戴口罩等維持良好衛生習慣。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市30日新增2223名COVID-19本土個案，自2022年1月1日至12月29日，台南市累計確診個案人數共618891名，全年齡累計確診百分比為33.41％。再次呼籲市民朋友，請持續落實勤洗手、戴口罩等維持良好衛生習慣，注意自身與家人身體狀況，有相關症狀請快篩並盡量在家休息，如快篩陽性請視訊或實體就醫評估。

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中國疫情黃偉哲專家會議防疫

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