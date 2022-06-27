奇萊北峰標高名牌遭惡意破壞　太管處：追凶依法究辦

▲原本設置在奇萊北峰山頂一等三角點旁的山頂名牌，近日疑似遭人為破壞。（圖／太管處提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

奇萊北峰海拔高度3,607公尺，單程距離約為7.7公里，一般往、返約需2～3天，為台灣百岳之一，步道北、西、南面均為斷崖，僅東面為草原緩坡，是國內進階熱門登山路線；而奇萊北峰山頂設有一等三角點及山頂名牌更是山友成功登頂拍照必備的打卡點，近日山頂名牌疑似遭到破壞，太管處表示，將備妥材料後將儘速派員前往修復。

依據太魯閣國家公園區域內禁止事項第十點規定，「禁止破壞公眾物品與設施，經查屬實違反者將處以罰鍰新臺幣3,000元整」；另依據國家公園法第27條規定，「違反本法規定，經依第24條至第26條規定處罰者，其損害部分應回復原狀；不能回復原狀或回復顯有重大困難者，應賠償其損害。前項負有恢復原狀之義務而不為者，得由國家公園管理處或命第三人代執行，並向義務人徵收費用。」，必要時會對該行為人求償。

▲▼奇萊北峰海拔高度3607公尺，為台灣百岳之一，步道北、西、南面均為斷崖，僅東面為草原緩坡，是國內進階熱門登山路線。



另依「太魯閣國家生態保護區及其他管制區入園申請注意事項」違反「國家公園法」第13條、「太魯閣國家公園區域內禁止事項」者記不予許可入園1年違規處分。太管處呼籲，請山友遵守相關規定，公共設施不應惡意破壞，並請山友共同協助監督管理。

太魯閣國家公園範圍包括合歡群峰、奇萊連峰、南湖中央尖山連峰、清水斷崖、立霧溪流域及三棧溪流域等，全區面積九萬二千公頃，二千公尺以上的山區面積約佔全境之半，其中有將近六分之一的面積為三千公尺以上的高山。因轄區寬廣、海拔落差大，相關山域設施興建及維護管理實屬不易，且公園內相關設施的破壞，不只造成管理維護之問題，如指標牌示、緊急救難維生等設備遭破壞，更對山友登山安全造成危害，亦增加山域救援人物力成本。

太管處再次籲請山友，請共同維護國家公園珍貴生態景觀與登山服務設施，倘有發現設施毀損，請盡速通報本處，俾便本處派員巡查修復，提供山友安全及完善的登山體驗。

