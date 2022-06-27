拆奇萊北峰標示牌比中指！　露鳥哥喊「不是我」：怎有人比我狂

▲中指男拔起「奇萊北峰標示牌」單手抓著拍照，遭起底是惡劣山友，不過他也出面喊冤強調「本來就壞掉」。（圖／翻攝Ptt）



記者柯政誟、王兆麟、林冠吟／花蓮報導

登山社群近日流傳一張男子拿著被拔起的奇萊北峰標示牌，同時手比不雅手勢的照片。照片曝光後瞬間引爆山友眾怒，不過拍下照片的當事人張姓男子受訪時卻表示，標示牌不是他拔下來的，他「不可能會做這麼無聊的事」，更直言「怎麼有人比我還屌」。

百岳十峻之一，標高3607公尺，有黑色奇萊之稱的「奇萊北峰」，不少山友在成功攻頂後，必做行程之一就是和山頂的三角點標示合照。不過Ptt上卻流傳一張，一名張姓男子手拿遭拔起的奇萊北峰告示牌，另一手則比出不雅手勢的合照，照片一出瞬間引發山友撻伐。

而該名山友事後也遭網友起底，張男2020年才在奇萊北峰攻頂時，腳踩三角點標示和朋友一起「露鳥」，因而引發軒然大波，還因此遭警方依妨害風化罪送辦，不過事後檢方處以不起訴處分。

▲張姓山友被網友起底2020年才在同一三角點上露鳥拍照。（圖／翻攝自靠北登山大小事）



不過張男事後也向媒體喊冤，表示他攻頂時就已經發現標示牌被人拆除，強調標示牌並非他所拆除，「怎麼有人比我還屌」，因此才會拿著被拆掉的標示牌拍照，但他也說，25日攻頂時就已經看到標示牌倒在那裡，當下就決定把它拿起來拍照，「屁孩男生會有這種行為很正常，我幹嘛要去符合社會大眾的觀感？」。

張男也說，他拍下這張照片的時候，本來就有心理準備要被罵，面對網路上的攻擊言論，他自己沒有什麼感覺，只要自己心態保持正面就好，他還說，「台灣社會本來就是這樣，如果這樣能替大家紓壓也是功德一件，山友本來就是這樣」。但張男也透露，去年11、12月份前往奇萊北峰攻頂時，印象中標示牌還是正常沒有損壞的，不知是誰破壞標示牌。

而張男的山友也在IG上轉發張男的相片表示，「誰拆了奇萊北峰的牌，私訊我，我想跟你當朋友，我跟杜哥想找你爬山」。

▲▼奇萊北峰標示牌。（圖／記者王兆麟翻攝）



太管處獲報後也對此表示，在接獲民眾檢舉後已派員上山處理，後續如若查證屬實，將對破壞標示牌民眾開罰3000元，並擬禁止該名破壞民眾入園登山。