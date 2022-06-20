高山症救命設備　聖稜線山屋加壓艙遭塞垃圾破壞！疑登山老手幹的

記者蔡文淵／ 苗栗報導

急診專科醫師王士豪週日（19日）驚爆，台灣野外地區緊急救護協會推動的「加壓艙計畫」中，一個非常關鍵重要地點的山屋加壓艙竟遭人破壞！

▲素密達山屋加壓艙遭到汙染，有人將腐敗的食物及垃圾塞進藍色儲存桶內，導致加壓艙橡膠管子及相關零件嚴重汙染。（圖／擷取自王士豪醫師臉書）

王士豪19日透過臉書表示，加壓艙是供出現嚴重高山症（高海拔肺水腫、高海拔腦水腫等）之登山民眾減緩症狀的重要工具，而被破壞的加壓艙位於雪霸國家公園的「素密達山屋」，該地點前後都是斷崖，若登山客在此處出現高山症，恰巧又碰上惡劣天氣的話，這裡的加壓艙可以說是病患唯一的活命機會。

王士豪指出，素密達山屋的加壓艙遭人將腐敗的食物及垃圾塞進「儲存及保護加壓艙的藍色儲存桶內」，此舉導致加壓艙橡膠管子及相關零件嚴重汙染，艙本體橡膠表層甚至出現黴斑，「幸好本協會副理事長廖登山教官，近日帶隊前往聖稜線，並一一地將沿途各個山屋的加壓艙檢查及養護，才發現這個加壓艙慘遭破壞。廖教官立刻與隊友緊急搶救這個加壓艙，經過眾人一番清潔擦拭、乾燥復原，並且很仔細的做完整測試後，確認這個加壓艙功能一切正常。」

王士豪表示，「事實上，加壓艙被棄置食物及垃圾的事情，時有所聞，先前多半是發生於大眾化登山路線，我們因此認為這也許是新手登山客不懂事的無心之過。然而，這次聖稜線的加壓艙遭到棄置食物及垃圾，進而慘遭破壞，我內心的感觸特別深。因為，聖稜線不是簡單的路線，它是高山登山路線分級的C＋級路線，也就是最高難度的路線...這代表，能夠去爬C＋級路線的登山者，都是經驗豐富的老手。因此，這次聖稜線的加壓艙遭到棄置腐敗的食物及垃圾，差點造成毀損，我們認為根本就是蓄意、惡意被破壞！」

王士豪說，這些放置在高山上的加壓艙都是協會志工搬上山，目前已知成功就到超過60名生命垂危、發生嚴重高山症的登山民眾，「我們花這麼大的力氣、時間、 人力及金錢，來為登山客做有意義的事情。結果，登山民眾卻不懂得珍惜」。

他說，這次聖稜線的加壓艙遭到破壞讓他內心感觸特別深，簡直駭人聽聞！

▲素密達山屋加壓艙遭到汙染，有人將腐敗的食物及垃圾塞進藍色儲存桶內，導致加壓艙橡膠管子及相關零件嚴重汙染。（圖／擷取自王士豪醫師臉書）

▲王士豪醫師在臉書控訴加壓艙遭破壞的訊息。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲經緊急救護協會人員清潔、養護，做完整測試後，確認這個加壓艙功能已經回復正常。（圖／擷取自王士豪醫師臉書）