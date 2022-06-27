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賴清德椎間盤突出緊急送醫開刀　好友不捨他狂吃止痛藥宣講公投

▲民進黨公投說明會台北場，副總統賴清德致詞。（圖／記者林敬旻攝）

▲副總統賴清德出席民進黨公投說明會台北場。（資料照／記者林敬旻攝）

記者林銘翰／台北報導

副總統賴清德日前因為急性下背疼痛、椎間盤突出送醫開刀，民進黨立委林俊憲27日透露，賴清德早在去年公投期間就腰痛發作，但是當時的公投對民進黨非常重要，全黨總動員，賴清德靠著綁護腰、狂吃止痛藥，跑遍全台106場宣講，所幸手術相當順利，預計今天下午就可以出院。

總統府發言人張惇涵26日表示，賴清德因急性下背疼痛就診，經檢查發現為左側腰椎第五節、薦椎第一節椎間盤突出併神經根壓迫，昨天下午在台北榮民總醫院由脊椎手術團隊施行腰椎顯微手術，手術非常順利。

對此，林俊憲稍早透過影片向媒體說明，賴清德的椎間盤突出引發腰痛，其實早在去年的公投活動時就發作，但是當時的公投對民進黨非常重要，全黨總動員，賴清德就綁著護腰、狂吃止痛藥，仍然幾乎跑遍所有縣市。

林俊憲還說，賴清德當時答應所有黨公職的邀約，「106場的宣講活動他全部都到」，當時賴清德都習慣穿一件「大號一點」的夾克外套，主要就是為了掩飾身體上綁著的護腰。

林俊憲表示，賴清德最近因為公務繁忙，每天都要長途奔走及搭車，長時間以來的腰痛又再度復發，醫生也提出了嚴厲的警告，要求他趕快去動手術，所幸手術非常順利，預計今天下午就可以出院。

林俊憲也轉述，對於很多好朋友、黨內同志以及國人的關心，賴清德都深深地表達感謝，對於驚擾到大家也覺得很不好意思，「真的是謝謝這麼多人的關心」。

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