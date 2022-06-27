民進黨內部：徵召參選台北市長就等陳時中點頭

記者黃翊婷／綜合報導

年底九合一大選，台北市長選戰國民黨由立委蔣萬安參選，現任副市長黃珊珊則有意以無黨籍身分出戰，只剩下民進黨人選遲遲未定。民進黨人士透露，衛福部長陳時中民調回升，相較於交通部長林佳龍，陳時中有跨黨派支持，能吸引年輕族群和中間選民，現階段就等他點頭同意而已，近日應該就會敲定。

▲陳時中被認為是為民進黨出戰台北市長的人選之一。（資料照／記者李毓康攝）

民進黨究竟會推派誰出來參選台北市長，各界推測林佳龍和陳時中的可能性較高，但到底會由哪一位出戰，英系、正國會近來也透過不同管道與方式發聲，雙方交火猛烈。林佳龍近日積極出席公開活動，暢談各項首都願景，爭取黨內支持；陳時中先前因為確診休養，沒有出席疫情記者會，民調支持度不減反增。

根據《中時新聞網》報導，民進黨人士26日透露，疫情趨緩後陳時中的民調開始上升，相較於林佳龍，陳時中擁有跨黨派支持，有助於吸引年輕族群和中間選民，發揮空間更大，現階段就等他點頭同意而已，應該近日就能敲定參選台北市長的人選，到時黨中央會在適當的時機宣布。

▲林佳龍先前公開表態有意參選台北市長。（圖／ETtoday資料照）

針對縣市長提名問題，民進黨發言人表示，目前民進黨在全國22縣市已完成12縣市提名，選對會將加快腳步積極徵詢協調參選人，只要人選適當，時機成熟，隨時會透過選對會、中執會完成徵召提名，推出最適合的人選，爭取選民支持。

以下為全台22縣市藍綠提名名單：

基隆市：

國民黨／前立委謝國樑

民進黨／立委蔡適應

台北市：

國民黨／立委蔣萬安

民進黨／未定

新北市：

國民黨／未定（現任市長侯友宜尚未被提名）

民進黨／未定

桃園市：

國民黨／前行政院長張善政

民進黨／新竹市長林智堅

新竹縣：

國民黨／縣長楊文科

民進黨／未定

新竹市：

國民黨／議員林耕仁

民進黨／副市長沈慧虹

苗栗縣：

國民黨／未定

民進黨／前頭份市長徐定禎

台中市：

國民黨／未定（現任市長盧秀燕尚未被提名）

民進黨／立法院副院長蔡其昌

彰化縣：

國民黨／縣長王惠美

民進黨／未定

南投縣：

國民黨／立委許淑華

民進黨／前立委蔡培慧

雲林縣：

國民黨／縣長張麗善

民進黨／立委劉建國

嘉義縣：

國民黨／未定

民進黨／現任縣長翁章梁

嘉義市：

國民黨／市長黃敏惠

民進黨／未定

台南市：

國民黨／台南市議員謝龍介

民進黨／現任市長黃偉哲

高雄市：

國民黨／未定

民進黨／現任市長陳其邁

屏東縣：

國民黨／前立委蘇清泉

民進黨／立委周春米

宜蘭縣：

國民黨／縣長林姿妙

民進黨／宜蘭市長江聰淵

花蓮縣：

國民黨／縣長徐榛蔚

民進黨／未定

台東縣：

國民黨／縣長饒慶鈴

民進黨／未定

澎湖縣：

國民黨／未定（現任縣長賴峰偉尚未被提名）

民進黨／未定

金門縣：

國民黨／縣長楊鎮浯

民進黨／未定

連江縣：

國民黨／未定

民進黨／未定