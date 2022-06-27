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柯文哲指陣前易將兵家大忌　民進黨團：先看黃珊珊到底要不要辭職

記者林銘翰／台北報導

台北市長柯文哲日前提及，如果衛福部長陳時中要參選台北市長，指揮中心誰要接任「還是要準備」，因為陣前易將是兵家大忌，現在臨時要換人也不是那麼容易，民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬27日回應，很多人質疑台北市副市長黃珊珊要不要辭職參選，「柯文哲可以先看看她的狀況」。

▲▼民眾黨主席、台北市長柯文哲出席「居住正義的現實與實現論壇」 。（圖／民眾黨提供）

▲台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲 。（圖／民眾黨提供）

台灣民眾黨政策智庫26日舉行「居住正義的現實與實現論壇」，身兼民眾黨主席的柯文哲到場進行專題演講，他在會前受訪時表示，如果陳時中真的要下來選，指揮中心誰要接任還是要準備，「陣前易將是兵家大忌，現在臨時要換人也不是那麼容易」。

民進黨立法院黨團上午召開輿情回應記者會，鄭運鵬在會中受訪時說明，有關陣前換將的議題，相信每一位政務官本人、中央的內閣或地方的小內閣，每個人都會有自己的政治決定跟個人判斷。

鄭運鵬認為，有關什麼叫做陣前換將、什麼人是不是要參選，相信他們所屬的政黨、首長都會有其判斷，但是同時也有很多人在質疑，黃珊珊到底要不要辭職參選台北市長，柯文哲可以先看看黃珊珊的狀況，民進黨團都尊重他們的決定。

鄭運鵬也說，柯文哲很喜歡對陳時中指指點點、下指導棋，「可能是同行相忌，或者是個性使然」，這點相信大家都有各自的智慧，陳時中會做出自己的判斷。

另外，柯文哲日前率領子弟兵到宜蘭羅東夜市掃街時，當場直言「2024要選我當總統，才能打破台灣藍綠惡鬥的問題」，鄭運鵬則表示，柯文哲顯然是很想選總統，所以昨天講出要選他，台灣才會打破藍綠惡鬥。

鄭運鵬指出，民進黨團尊重柯文哲的參選意願，包括他上個禮拜在金門受訪時，宣稱說要蓋金廈大橋，顯然都是整套想好的，「他要選總統，不會是昨天逛夜市、心情好才宣布」。

鄭運鵬也說，相信柯文哲先前所有的鋪陳有其準備，這些都讓選民做選擇，「但是常常在很多事件，柯文哲就是惡意攻擊的發起人，他自己的嘴巴從來不饒人」，裡頭包含台北市政府的政務官、公務員，柯文哲是否能夠終結藍綠惡鬥，還是他是另外一個政治惡鬥中心，相信國人自有判斷。

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