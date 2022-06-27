陳時中獲跨派系支持參選北市　英系抬轎競選辦公室找好了

▲衛福部長陳時中、民進黨立委羅致政。（圖／合成圖）



記者林銘翰／台北報導

九合一地方選舉年底登場，民進黨陸續完成12名縣市長提名，也讓雙北市長人選備受關注。據了解，英系有信心新北市將提名立委羅致政，台北市則會提名衛福部長陳時中，甚至已經為陳時中物色競選辦公室地點，打算租在與「小英教育基金會」位在台北市長安東路一段的同一棟大樓。

針對年底九合一選舉佈局，民進黨已經完成12名縣市長的提名，而雙北市長人選備受外界關注。近期黨內持續醞釀人選，前交通部長林佳龍雖勤跑爭取，但陳時中獲黨內跨派系支持；新北市則幾乎將由羅致政出戰。

民進黨在台北市長人選方面，幾乎是林佳龍、陳時中二擇一的最後階段，而英系、正國會近來也透過不同管道與方式發聲，雙方交火猛烈。林佳龍近來積極出席公開活動，透過拋出各項首都願景，期待端出「政策牛肉」爭取黨內支持，以及獲得手握徵召權的黨主席蔡英文關注。

不過，根據美麗島電子報的民調顯示，在陳時中確診新冠肺炎休息的這幾天，雖然沒有出面召開記者會，但是支持度有不減反增的趨勢，而他也獲得黨內英系、新系、蘇系、綠色友誼連線等多數派系的支持，加上具備全國知名度，支持度落在6成以上，將會是年底選戰「火車頭」熱門人選。

另外，在新北市長人選方面，由於近來「恩恩事件」重擊新北市長侯友宜的威望，英系有意以在地立委羅致政出戰，並且獲行政院長、時任台北縣長蘇貞昌的支持，在雙方達成共識下，讓羅致政出戰新北幾乎成為定局。

事實上，蘇貞昌本來有意說服內政部長徐國勇參選新北市長，不過徐國勇很早就明確表達「沒有意願」的態度；後來在確定探詢地方立委時，蘇系統也表達願意抬轎的態度。

知情人士指出，英系希望雙北提名不要脫勾，若新北市拍板由羅致政出征，或許可以考慮和陳時中一起出場，陳時中則可以在被提名之後，再請辭衛福部長及中央流行疫情指揮中心指揮官。

英系人士則分析，民進黨在新北市長極有可能由羅致政出戰，最快在7月初就會宣布，屆時若與陳時中一起被公布，雙北聯合出擊，相信能量會比較強，可讓黨內進入備戰狀態。

民進黨發言人表示，目前民進黨在全國22縣市已完成12縣市提名，選對會將加快腳步積極徵詢協調參選人，只要人選適當，時機成熟，隨時會透過選對會、中執會完成徵召提名，推出最適合的人選，爭取選民支持。