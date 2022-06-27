蔡壁如轟民進黨無能！　「石斑魚遭禁只知怪罪中國」

▲石斑魚遭禁。（資料照／記者蔡儀潔攝）

記者蔡佩珈／台北報導

中國大陸海關總署日前宣布，暫停台灣石斑魚輸入中國大陸。屏東縣長潘孟安批評，農委會至今未通知凍存機制如何，僅靠屏東縣政府自食其力，令人感到遺憾。民眾黨立委蔡壁如26日透過臉書發文指出，政府只知怪罪中國，連潘孟安都生氣。她更直言，民進黨要是沒有中國大陸，連執政都不會，出事也不知道要找誰當擋箭牌。

蔡壁如表示，中國大陸禁止台灣石斑魚輸入，理由是使用禁用藥物。2個星期過去，除怪罪中國大陸之外，行政院長蘇貞昌和農委會主委陳吉仲還做了什麼？究竟是中國大陸無理？還是執政無能？

蔡壁如認為，政府一直說要分散市場，但騙了7年的選票後，石斑魚仍舊有9成的市場必須依賴中國大陸。在野黨的批評跟建議，政府不聽也就算了，還反過來抹紅、抹黑，這就是民進黨全面執政的傲慢與無能。面對任何問題，第一時間都先想著政治操作，而不是解決問題，只會耍耍嘴皮推卸責任，從不低頭反思檢討自己。

蔡壁如表示，沒有中國大陸市場，民進黨連怎麼執政都不會。沒有中國大陸，民進黨出事不知道找誰來當擋箭牌。 自由的香蕉輸日，因農藥被退運；民主鳳梨輸日，高達3成的比例驗出有蟲需要燻蒸。現在，號稱民主的石斑魚，民進黨要怎麼吹噓？國際貿易有政治因素，但本質仍需在商言商，政府不該用意識形態來掩飾執政無能。