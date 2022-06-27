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大陸 大陸焦點 特派現場

大陸下令嚴打「網路水軍」要淨網！鼓勵網友檢舉　行動為期半年

▲鍵盤俠,水軍。（圖／CFP）

▲大陸公安部網安局宣布啟動打擊整治「網絡水軍」專項工作。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸「網路水軍」的亂象近年漸趨嚴重，大陸公安部網安局27日宣布，為進一步遏制「網絡（台稱：網路）水軍」及相關黑灰產業的滋生蔓延趨勢，切實維護網路生態、市場經濟秩序和廣大人民群眾合法權益，即日起，公安部網安局啟動為期6個月的依法打擊整治「網絡水軍」專項工作。

通報顯示，近年來，公安機關網安部門依托「淨網」系列專項行動，持續對「網絡水軍」相關違法犯罪依法開展偵查打擊，近3年偵辦相關案件600餘起，抓獲嫌疑人4000餘名，取得了初步成效。

通報進一步稱，受「流量經濟」、「粉絲經濟」等因素影響，「網絡水軍」相關違法犯罪活動仍屢打不絕、屢禁不止。有的「網絡水軍」為養號謀利，通過發布違法有害信息「造熱點」、「蹭熱點」，意圖操控或擾亂網上輿論秩序；有的利用炒作負面信息實施敲詐勒索，侵害群眾合法權益；有的非法提供有償刪帖和刷量控評炒作服務，破壞市場經濟和社會管理秩序。社會各界對此反映強烈，群眾報案舉報、新聞媒體報導、「兩會」建議提案等不斷聚焦關注相關突出問題。

通報宣布，為回應社會關切，進一步遏制「網絡水軍」及相關黑灰產業的滋生蔓延趨勢，切實維護網路生態、市場經濟秩序和廣大人民群眾合法權益，即日起，公安部網安局在全國範圍內啟動為期6個月的依法打擊整治「網絡水軍」專項工作。

公安網安部門強調，歡迎廣大網民向公安部《網絡違法犯罪舉報網站》（網址：cyberpolice.mps.gov.cn）如實提供「網絡水軍」違法犯罪線索，共同維護網路空間秩序。

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