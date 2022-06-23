大陸2000噸級純電動貨船投運　充電4小時航行300公里

▲大陸首艘兩千噸級集散新能源船投運。（圖／翻攝自央視）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸首艘兩千噸級集散兩用新能源運輸船「東興100」，6月20日上午在湖州正式交付並投入運營。中國工程院院士馬偉明參加交付儀式，並為該船揭牌。據悉，該船採用直流綜合電力系統核心技術，一次充電僅需4-5小時，可供船舶滿載航行300公里。

據《中國水運網》報導，「東興100」運輸船由湖北東湖實驗室與華能（浙江）能源開發有限公司聯合發起、湖北東湖新能科技有限責任公司組織實施、武昌船舶重工集團有限公司設計、湖州港口船業有限公司建造。船長62.7公尺、寬12.4公尺、型深4.1公尺，滿載排水量2270噸、最大載貨量1800噸，最高航速16公里/小時。

▲大陸工程院院士馬偉明（中）參加交付儀式。（圖／翻攝自中國水運報）

該船採用湖北東湖實驗室馬偉明院士團隊國際領先的直流綜合電力系統核心技術，大容量磷酸鐵鋰電池組供電、永磁推進電機直接驅動螺旋槳，具有高效率、零排放、無污染、低噪聲、低運營成本等突出優勢。經實船運行驗證，該船配置3400千瓦時磷酸鐵鋰電池，一次充電僅需4-5小時，可供船舶滿載航行300公里；配置的直流綜合電力系統在航行時額定效率93%、充電時額定效率96%。

該船將在華能（浙江）能源開發有限公司提供的「華能江蘇太倉港—華能浙江長興電廠」電煤運輸專線上投入運營，計劃每年運煤10萬噸，每年可節省燃油10萬升、減少二氧化碳排放260噸；船舶無油污水，噪聲較傳統柴油機船低15分貝以上，年運營成本僅為傳統柴油機船的五分之一。