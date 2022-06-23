竹莢魚警訊！憂陸未來全禁止魚產品　台商：如果發生漁農就涼了

記者任以芳／台北報導

台灣進口白帶魚包裝才被陸方驗出有殘留新冠病毒，今（23日）陸海關總署最新消息指出，從台輸陸1批次凍竹莢魚外包裝又檢出新冠病毒核酸陽性，暫停進口台灣竹莢魚一周。對此，華南一帶經營海鮮的台商受訪時擔憂，兩岸再這樣下去，就怕大陸官方暫時全面禁止台灣魚產品輸陸。對此，前海基會副董事長兼秘書長高孔廉接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問也表示，全面禁止台灣魚產品確實有小幅機率，對岸應該公布更仔細數據，讓農委會了解更多詳情，別讓有心人士再次操作「反中」議題。

日前，大陸官方宣佈禁止進口台灣石斑魚，並且指出在台灣白帶魚外包裝上又檢出新冠病毒核酸陽性，停止進口台灣白帶魚一週。好不容易白帶魚解禁，又換成竹莢魚又出包，檢出新冠病毒陽性。

▲台灣石斑魚已經被大陸禁止輸入。（圖／農委會提供）

《東森新媒體ETtoday》記者訪問在華南經營海鮮批發吳姓台商表示，台灣進口到大陸最多的魚種就是龍膽石斑和白帶魚，竹莢魚比較少聽到有人在做。他也擔心，會不會是另一種提醒或警訊。

吳姓台商指出，從石斑魚被禁，白帶魚、竹莢魚外包裝接連驗出有新冠病毒陽性，外界多少認為參雜「政治因素」。如果兩岸關係繼續惡化，最壞打算就是大陸方面「暫時」全面禁止台灣魚產品輸入，「如果真的發生，台灣魚產品出口就涼了！」

▲前任台灣海基會副董事長兼秘書長高孔廉。（圖／記者湯興漢攝）

前海基會副董事長兼秘書長高孔廉今接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問也表示，台灣如果一直被大陸海關檢出「不合格」的數據，加上兩岸關係緊繃，未來有機率會「暫時」全面禁止魚產品，但估計實際發生機率還是很小，畢竟對於台灣出口漁業衝擊太大。

高孔廉也分析，北京至今堅持「清零」政策，主要人口基數龐大，不能有任何閃失，尤其邊境防疫只會非常嚴格，不可能對台灣「睜一隻眼閉一隻眼」做事，因為其他國家也有被檢出，這是全面性的檢疫，不是「針對性」檢疫。

▲ 陸海關今指出，台灣進口一批次凍竹莢魚包裝樣本中檢出新冠陽性 。（圖／翻攝 大陸海關總署官網）

他也呼籲對岸應該要把「科學資料」公佈再詳盡一點，讓農委會了解事件發生始末。比如，哪一艘漁船？哪一個港口等，讓台灣相關單位可以執行消毒和整改工作。

依照以往，大陸會按照《兩岸農產品檢驗檢疫》辦法，先通知台灣有關單位。如今，雙方如何溝通已經是羅生門。高孔廉也強調，建議對岸把資料公佈的越仔細越好，這樣台灣部分有心人士就越難操作「反中」議題，避免台灣民眾持續加深對大陸的誤解。

針對大陸海關連續兩次公佈台灣白帶魚、竹莢魚外包裝有檢出新冠病毒陽性。農委會今也反擊，目前科學研究並未發現病毒會透過水產品傳染人的實例，希望大陸能提出科學證據。