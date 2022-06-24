大陸南方「流感病例數」創近年新高！　多省發出緊急預警

▲大陸南方多省發布流感預警。（圖／視覺中國）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸國家流感中心近日發布的全國流感監測信息顯示，6月份以來，南方部分省份進入流感高發期，且流感樣病例在門診中的比例持續增加，流感病例數創近年同期新高。

據國家流感中心公布的信息顯示，6月南方省份流感病毒檢測陽性率持續上升，部分省份進入夏季高發期，以A（H3N2）亞型流感病毒為主。在6月6日到6月12日這一週，南方省份哨點醫院報告的流感樣病例占門診量百分比為5.8%，高於前一週5.1%水平，也高於2019到2021年同期水平，創了近年來同期新高。

專家表示，流感與普通感冒相比，在症狀上流感最大的特點就是發熱的熱峰高，發熱持續時間久，部分兒童還會伴有頭痛、肌肉痛等全身症狀，而普通感冒是以流鼻涕、咳嗽等呼吸道症狀為主。另外，相比於普通感冒，流感更容易出現像中耳炎、肺炎等併發症。

針對流感高度活躍期，疾控專家提醒，接種流感疫苗是預防流感最經濟和有效的措施之一。

據第一財經21日報導，廣州中山大學附屬第六醫院呼吸內科主任醫師韋民說，這次流感於夏季在南方地區變得更加好發，可能與氣候變遷有關，今年5至6月以來，南方多地降雨頻繁、氣溫降低，這可能給流感病毒創造了適宜的傳播環境。另外，流感病毒向來變異比較高，人群普遍較容易感染。

福建、廣東、深圳、海南、江西等多地接連發出緊急預警，醫院發燒門診求診量上升。福建省衛健委指出，發燒門診患者以兒童明顯增加，加上新冠疫情，就醫出現候診時間長、人數多等問題。