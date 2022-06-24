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大陸人大常委通過《反壟斷法》修改！8月起實施　修改五大領域

▲中國大陸,兩會,習近平,王岐山,李克強,王毅,五星旗,人民,中共,五星旗。（圖／路透社）

▲大陸十三屆全國人大常委會第三十五次會議6月24日表決通過關於修改反壟斷法的決定。（示意圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

據《新華社》報導，大陸十三屆全國人大常委會第三十五次會議6月24日表決通過關於修改反壟斷法的決定，自2022年8月1日起施行。

報導稱，國家建立健全公平競爭審查制度、制定和實施與社會主義市場經濟相適應的競爭規則，國務院反壟斷執法機構負責反壟斷統一執法工作，健全統一、開放、競爭、有序的市場體系。

大陸十三屆全國人大常委會第三十五次會議，21日下午在北京開幕，會議將審議多項草案，包括反壟斷法修正草案、民事強制執行法草案等。

此前，據港媒報導，全國人大常委會法工委發言人楊合慶表示，此次提請審議的反壟斷法修正草案二次審議稿擬作五方面主要修改，包括根據反壟斷執法體制改革的最新實踐，明確「國務院反壟斷執法機構」是該法的執法部門；進一步明確反壟斷相關製度在平台經濟領域的具體適用規則；完善壟斷協議「安全港」規則；四是對未達到申報標準的經營者集中的調查、處理程序進行完善；五是對經營者集中的審查工作提出具體要求。

他表示，在反壟斷法修訂草案二審稿，將根據平台經濟領域競爭方式和特點，進一步完善相關適用規則。比如，在經營者集中方面，增加了未達到申報標準的經營者集中的調查、處理程序，對於未達到申報標準但有證據證明具有或者可能具有排除、限制競爭效果的經營者集中，國務院反壟斷執法機構可以要求經營者申報，經營者不申報的，反壟斷執法機構應當依法進行調查。

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