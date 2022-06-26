BMW貴婦違停遭拖吊　「黑絲剪刀腳夾警」代價曝...賠5萬+判拘20天

記者黃資真／新北報導

去年2月新北板橋一名員警依法執行汽車違停拖吊勤務時，曹姓女車主發現時激動大罵「王八蛋」，雙方爆發衝突，員警依妨害公務逮捕曹婦時，曹女還用「剪刀腳」反擊並抓傷員警，最後員警噴辣椒水才結束鬧劇。由於雙方最後以5萬元和解，員警撤告妨害名譽及部分傷害罪，新北地院仍依妨害公務員執行職務罪，判拘役20日。

▲去年2月一名女車主不滿愛車被拖吊，與員警爆發肢體衝突。（圖／翻攝爆怨公社）

去年2月28日，48歲曹姓女子到新北市板橋區中正路上一家朋友服飾店購物，原本在店內與好友閒聊，突然看到自己違停在店門口的白色BMW要被拖吊，趕緊跑出去要移車；執行拖吊勤務的26歲周姓警員喊「妳有沒有鑰匙？」店員好友馬上拿曹女包包交給她，豈知周警還是指示拖吊車司機將車拖走。

▲女車主將BMW停在門口，隨後便進入店家購物。（圖／翻攝畫面）

此舉立刻引起曹女不滿，氣急敗壞大罵員警「王八蛋」，員警依妨害公務罪要求曹女趴下，見曹女不從，員警立刻將其壓制在地，曹女反以「剪刀腳」回擊，更以手抓傷對方臉頰，最後被辣椒水制伏、坐地掩面痛哭。

曹女事後則喊冤，由於當時員警問她「有沒有鑰匙」，接著車子被強行拖吊，她感覺「被警察誤導」，因此才會情緒失控。曹女已前往醫院驗傷，至於是否對員警提告，還要與家屬討論。

不過，檢方事後仍依妨害公務罪嫌將她起訴，新北地院認為曹女罪行足以貶損公務員執法之尊嚴，考量已與員警以5萬元和解，員警也撤回告訴，依妨害公務罪判曹女拘役20日，得易科罰金。