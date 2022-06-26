LIVE／8惡煞火鍋店砍人、卓冠廷被告教唆洩密　侯友宜最新回應

記者羅婉庭／台北報導

全台各地近日治安頻出包，新北市新莊區昨（25）晚發生一群惡煞衝進知名連鎖火鍋店砍人事件，引發社會譁然；另外，讓藍綠隔空交火、互相喊告的恩恩案，新北市長侯友宜今（26）日親自於記者會上進行相關說明，《ETtoday東森新媒體》全程直播。

新北市消防局於昨晚8時32分獲報，新莊區民安西路32號的錢都火鍋發生砍人案件，8名不良份子持刀棍闖入店內亂揮，導致兩名年約30至40歲的男子受傷、鮮血直流，嚇壞現場用餐客人，8名兇嫌搭乘自小客車逃逸，被害者則緊急送往亞東醫院。據警方初步調查，雙方因小額金錢發生糾紛，讓民眾對於新北市治安打上問號。

此外，新北中和2歲童恩恩案也持續延燒，在消防局錄音檔全部曝光後，民眾黨新北議員參選人陳世軒日前直指民進黨新北議員參選人卓冠廷4月即透過私人關係取得錄音檔，卻遲遲不提供給家屬，只為政治攻擊計畫，因此陳今日上午至新北地檢署對卓冠廷按鈴提告教唆洩密罪。

不過，卓冠廷說明，新北消防局代發的聲明稿中，僅載明該員4月下旬跟自己的聯繫時間點，6月才取得音檔，陳世軒仍執意用錯誤資訊來告發，實屬惡意造成社會司法資源的浪費，並預告將會採取法律動作捍衛名譽。

卓冠廷強調，侯市府全力阻擋恩恩爸追真相，並追殺吹哨者，部分政治人物不但沒有聲援吹哨者，竟然跟著新北市府起舞，企圖陷吹哨者於不義；侯友宜將於記者會中再次回應此事。