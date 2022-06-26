五股嬌妻回家抱怨「剛剛被逼車」　老公組球棒隊痛毆砸車

記者戴上容／新北報導

新北市五股區前天晚上發生砸車事件！41歲梁姓貨車司機行駛時，先與一輛30歲女子轎車發生事故，晚間9時許又在五股新五路路口與另輛休旅車發生事故，當時雙方正在處理車禍，突然衝出3輛機車共5個人拿球棒毆打梁男及車輛後逃逸，警方獲報趕抵，原來是剛剛轎車的老公仝男犯案，警訊後將5人依傷害、毀損、聚眾鬥毆罪嫌移送地檢署。

▲ 五股區前天晚上發生砸車事件，貨車司機車輛遭砸。（圖／記者戴上容翻攝）

41歲梁姓貨車司機與30歲女子先發生行車糾紛，該女子開車回家向老公告狀剛剛被人逼車，女子的30歲仝姓老公便找了一群人騎機車追去，恰巧貨車司機發生車禍留在附近，5人持棍棒猛砸梁姓貨車司機車輛。

警方獲報趕抵，原本是要處理車禍，後來趕緊去追嫌犯，30歲仝姓男子騎機車搭載22歲陳男，在車陣中逆向逃脫，員警開啟警笛也逆向追去。沒多久攔下仝男，他理直氣壯向警方大聲：「我跟你講啦！他剛撞我車。」員警立刻呼叫支援，仝男這時悄悄把球棒藏在身後。

警方當場逮捕仝男、陳男，接著通知23歲楊姓、40歲和39歲吳姓男子到案說明。仝男聲稱，他的妻子稍早駕車返家，告狀說剛剛在五股交流道附近被1輛貨車逼車。因此他找了4個人一起騎機車去尋仇，恰巧貨車出車禍留在現場被追上，5人便砸車打人洩憤。

警方獲報詢後將仝男等5人依傷害、毀損、聚眾鬥毆罪嫌移送地檢署。警方呼籲，遇行車糾紛可請警察協助處理，一時衝動用私刑洩憤，將背負刑事及民事責任。