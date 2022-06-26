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蔣萬安未辭立委參選　柯文哲提「新選舉模式」：工作中爭取民眾認同

▲▼民眾黨主席、台北市長柯文哲出席「居住正義的現實與實現論壇」 。（圖／民眾黨提供）

▲民眾黨主席、台北市長柯文哲出席「居住正義的現實與實現論壇」 。（圖／民眾黨提供）

記者袁茵／台北報導

國民黨台北市長參選人蔣萬安日前批評，台北市副市長黃珊珊行政不中立、濫用行政資源，引發外界批評蔣萬安雙重標準，因為他也未辭立委。身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲26日並未正面回應，但拿出自己2018年競選連任時的例子，工作到最後15天才開始請假選舉，「未嘗不是一種選舉方式」。

柯文哲26日下午出席民眾黨舉辦的「居住正義的現實與實現論壇」，針對蔣萬安參選台北市長究竟要不要辭立委，柯文哲一開始未正面回應，反問媒體「你覺得呢」、「我更想知道社會大眾普遍意見」。

媒體追問，是否因為黨內的賴香伶要選桃園市長，但也沒有辭立委，所以對於要別人辭職較為難？柯文哲表示，賴香伶同時兼任桃園市黨部主委，選民服務區在桃園，常常有選民服務案件就直接處理。

柯文哲認為，選舉有各種方式，有些人是為了選舉而選舉，但或許也有「新的選舉模式」，也就是做好自己工作、在工作中爭取選民認同，「也許是一種新的選舉模式。」

柯文哲以自己為例，2018年競選台北市長連任時，到最後半個月才請假選舉，之前也是每天上班、工作到最後15天，儘管選得很驚險，但未嘗不是一種選舉方式，至少選舉經費少掉很多，靠自己每天工作爭取選民認同，也許是一種新的選舉模式。

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