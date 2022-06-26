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北市點名監院調查「內政部行政不作為」　要市長參選人了解「卡蛋」

▲台北市房地產，房產配圖，大巨蛋。（圖／記者林敬旻攝）

▲大巨蛋。（資料圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

原訂10月試營運的大巨蛋因審查作業確定跳票，台北市長柯文哲與內政部次長花敬群再度隔空對槓，柯文哲26日甚至要求內政部進行公開辯論。而台北市副市長蔡炳坤更是點名監察院，要不要了解內政部行政怠惰的狀況，也呼籲要選台北市長的民意代表、中央官員可來了解相關事項。

蔡炳坤26日上午出席「來稻關渡」起跑活動，針對花敬群為大巨蛋審查一事批評北市府，蔡炳坤罕見強硬回擊，究竟是誰在說謊，中央敢不敢把這一年多以來相關資料全部公開出來，讓大家看一看、做個辯論？

蔡炳坤表示，台北市政府在2021年4月時，終於接到中央通知「避難層不限定於一樓」，可由地方自行認定的公文，於是當年4月底將第4次變更送給中央，透過中央委託的台建中心在9月完成評定，就差內政部認可。

蔡炳坤說明，但內政部9月底公文卻又質疑「為什麼（避難層）在地下層」，於是北市府又召集相關單位、團體，並於11月將公文回給內政部，但放超過4個月、直至今年3月才接到回文，內政部又稱北市府講法與若干年前、前都發局長林洲民講得不同，「天啊！翻箱倒櫃4個月只為了這句話。」

▲▼柯文哲出席「來稻關渡」起跑活動。（圖／台北市政府提供）

▲台北市長柯文哲、台北市副市長蔡炳坤出席「來稻關渡」起跑活動。（圖／台北市政府提供）

蔡炳坤提及，北市府3月又再度發2次公文，明確向中央告知這幾年做的努力、地下一層作為避難層沒問題，並於4月親自帶隊拜訪營建署長，而營建署5月4日才回公文稱「我們知道了」、「你們自行認定」等內容，但2021年4月的公文跟今年5月4日公文幾乎一樣，「請問這一年多來是誰在『卡蛋』？」

蔡炳坤批評，今天花敬群說的話是不明就裡，對方說「市府自己要打屁股」這句話應該要收回去，且向市府辛苦同仁道歉，這些都可受外界公評，營建署是否要解釋一下，為什麼已經過了1年還在審查，有沒有因為委員換屆、過年休息而延誤？

最後，蔡炳坤表示，北市府覺得非常遺憾，內政部不應該用這樣的方式來「卡」，也質疑監察院要不要出面了解一下，這種行政不作為、怠惰、延誤的狀況，是否應該來了解一下？也請要選台北市長的中央民意代表、中央官員了解一下，北市府究竟是為什麼被卡住了？而北市府願意提供相關資料。

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